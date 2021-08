Baidu développe une spectaculaire voiture autonome sans conducteur : Robocar | Moteur

Baidu a dévoilé le Robocar, un véhicule sans conducteur qui surpasse les modèles américains en matière de mise en scène.

La bataille technologique entre les États-Unis et la Chine se déroule dans différents domaines. Ce n’est pas seulement une guerre commerciale avec des vetos et des tarifs, aussi lutter pour convaincre le reste de la planète quel pays est leader en matière d’innovation et offre de plus grandes possibilités. Jusqu’à présent, les véhicules autonomes sont venus principalement des États-Unis, mais Baidu a quelque chose à dire.

Baidu est l’une des grandes entreprises technologiques chinoises, un conglomérat géant qui est parfois surnommé le Google de Chine en raison de son moteur de recherche. Parmi les nombreux domaines dans lesquels il travaille figure également celui de voitures intelligentes et Robocar est le dernier projet qu’ils ont montré.

CNBC a partagé les propos du PDG de Baidu, Robin Li, et sa présentation dans laquelle il a tenté de convaincre les investisseurs et les journalistes de la de grands progrès qu’ils font dans la conduite autonome.

Si vous souhaitez acheter une brosse à dents électrique en 2020, nous avons préparé ce guide avec des informations sur les différents modèles afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

La présentation était présidée par le Processeur Kunlun 2 axé sur l’intelligence artificielle de deuxième génération qui multiplie la puissance et peut être particulièrement utile pour la conduite autonome.

Le Robocar qui profite des avancées de Baidu est un véhicule autonome biplace, sans chauffeur, dont on ne sait pas quand il commencera à être produit en série, mais qui est déjà spécialement développé.

Parmi les points forts selon les images vues sont les portes qui s’ouvrent vers le haut et le grand écran d’infodivertissement pour distraire les passagers pendant que le véhicule se déplace seul. C’est une grosse et lourde voiture qu’ils essaieront de transformer en “Robotaxi” dans quelques années.

L’objectif est mondial et Baidu souhaite également qu’il soit demandé via une application qu’ils ont développée, Apollo Go. La tablette intégrée est également la sienne et l’assistant vocal est Xiaodu, propriété de Baidu.

Quoi qu’il en soit, c’est un projet dans lequel ils auront besoin du soutien des constructeurs automobiles pour être un investissement excessif pour construire une chaîne de montage en ce moment. À cet égard, ils se sont associés au groupe BAIC.

Pour le moment, ils n’ont pas communiqué de données très précises en référence au véhicule, mais il est très probable que nous aurons bientôt plus d’informations: Cela ressemble à un projet qui peut faire connaître les progrès de Baidu dans d’autres pays.