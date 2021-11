Baidyanath Chyawanprash lance la campagne « Sahi Vidhi, Behtar Immunity » avec Pankaj Tripathi

La campagne veut encourager les gens à vérifier ce qui se passe à l’intérieur de leur Chyawanprash avant de faire un choix

Baidyanath Chyawanprash a lancé une nouvelle campagne intégrée, « Sahi Vidhi, Behtar Immunity ». Avec cette campagne, la marque veut renforcer sa position de Chyawanprash le plus authentique et le plus complet. La campagne est en direct sur les supports au-dessus de la ligne (ATL) et au-dessous de la ligne (BTL), selon un communiqué officiel. Il présente le nouveau visage de la marque, Pankaj Tripathi. « Cette campagne fournit au consommateur les bons outils et les bonnes connaissances pour prendre une décision éclairée lors de l’évaluation de Chyawanprash, et nous avons estimé que Pankaj Tripathi, avec sa connexion de bonne foi avec le public, serait le choix approprié pour livrer un message aussi puissant », Ajay Sharma , a déclaré le réalisateur Baidyanath.

La campagne a été conceptualisée et exécutée par GREY Group. Selon Ketan Desai, directeur de l’exploitation du groupe GRAY India, Baidyanath a fait la promotion de la sagesse traditionnelle de l’Ayurveda bien avant qu’elle ne devienne à la mode. La campagne encourage les gens à vérifier ce qui se passe à l’intérieur de leur Chyawanprash avant de faire un choix ainsi que la promotion de Baidyanath Chyawanprash, a noté Desai.

« Tout comme pour les autres marques de santé, nous souhaitons qu’elles fassent le choix de leur marque Chyawanprash en connaissance de cause. Et avec Pankaj Tripathi, nous avons une figure d’autorité crédible pour faire passer le message », a déclaré Desai.

Pour repositionner la catégorie Chyawanprash et déplacer l’objectif de la conversation des ingrédients vers le processus, Baidyanath recherchait quelqu’un qui pourrait incarner les mêmes valeurs que la marque, et qui est perçu comme authentique, simple, sans effort et original, Ramesh Yadav, CMO, Baidyanath, a déclaré.

« Il n’a pas fallu beaucoup de délibérations car Pankaj Tripathi est apparu comme un choix naturel. Le fait que Pankaj Tripathi lui-même soit un utilisateur fidèle de divers produits Baidyanath depuis de nombreuses années, en a fait un match parfait », a ajouté Yadav.

