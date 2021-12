Bailey Zappe a battu le record TD de la saison de Joe Burrow

Le quart-arrière de l’ouest du Kentucky Bailey Zappe a participé samedi au match RoofClaim.com Boca Raton Bowl contre Appalachian State avec 56 touchés par la passe cette saison. C’était, de loin, le plus important parmi les quarts-arrière FBS de l’année, avec 13 touchés de plus que le quart-arrière de l’Alabama et le vainqueur du trophée Heisman 2021, Bryce Young.

Ainsi, après une performance exceptionnelle lors de la finale de la saison des Hilltoppers, Zappe détient désormais le record FBS du plus grand nombre de touchés par la passe en une seule saison, ainsi que le record du plus grand nombre de verges par la passe au cours d’une saison. Et les chiffres du quart-arrière senior pour l’année et pour le match de bowl de son équipe sont scandaleux.

Avec les 56 touchés de Zappe avant le match du Boca Raton Bowl, il lui en fallait quatre pour égaler le record de 60 de l’ancien quart-arrière de LSU Joe Burrow, établi lors de la saison de championnat 2019-2020 des Tigers.

Et après avoir lancé quatre touchés en première mi-temps contre les Mountaineers pour égaliser la marque, la cinquième passe de touché de Zappe du match a battu le record de Burrow. Le voici à peu près à mi-chemin du troisième quart sur une passe de touché de deux verges au receveur junior large Mitchell Tinsley:

Mais, comme nous l’avons mentionné, ce n’était pas le seul record établi par Zappe samedi.

Il a également battu le record de verges par la passe en une seule saison, qui appartenait auparavant à BJ Symons de Texas Tech à 5 833 verges. Avant le match de bowl, Zappe avait auparavant totalisé 5 545 verges par la passe au cours de la saison – également le plus grand nombre parmi les quarts de FBS à ce moment-là.

Voici un aperçu du moment où Zappe a dépassé la marque des verges par la passe au deuxième quart sur une passe de 43 verges au receveur junior Jerreth Sterns:

Menant l’ouest du Kentucky à une victoire de 59-38 sur Appalachian State, Zappe a complété 33 des 47 passes pour 422 verges et six (!!!) touchés. Ainsi, son record de touché par la passe en une seule saison est établi à 62, tandis que son record de verges par la passe en une seule saison est maintenant de 5 967.

En entrant dans le match de bowl de samedi, Zappe a déjà publié des statistiques incroyables tout au long de sa saison exceptionnelle. Mais une fois qu’il a battu deux records majeurs de passes de football universitaire, les fans ont été complètement impressionnés par ce qu’il a accompli en 14 matchs cette saison.