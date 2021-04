Baillie Gifford, centenaire, réalise le plus gros investissement de 0 million dans Blockchain.com

Blockchain.com

Baillie Gifford, centenaire, réalise le plus gros investissement de 100 millions de dollars dans Blockchain.com

Ce dernier investissement du gestionnaire de fonds basé au Royaume-Uni, connu pour ses premiers paris sur Tesla, Amazon et Google, est considéré comme un autre signe d’approbation des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques.

Baillie Gifford & Co. a investi 100 millions de dollars dans Blockchain.com.

Le gestionnaire de fonds basé à Édimbourg, connu pour ses paris hâtifs sur des actions technologiques telles que Tesla, Amazon et Google, a participé au dernier cycle de financement de la start-up cryptographique.

Ces 100 millions de dollars font de Baillie Gifford le plus grand investisseur de la société aujourd’hui, ce qui, selon le fondateur et PDG de la société Peter Smith, est un autre sceau d’approbation des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques.

«En tant que l’un de leurs premiers investissements dans une entreprise de cryptographie, nous sommes honorés de les inclure dans notre voyage.» «C’est aussi une confirmation qu’une entreprise de vente au détail / institutionnelle équilibrée et diversifiée a un potentiel de croissance incroyable dans les années à venir.»

Le mois dernier, Blockchain.com a levé 300 millions de dollars dans un cycle de financement de série C avec une valorisation de 5,2 milliards de dollars.

Le fournisseur de portefeuilles crypto basé au Royaume-Uni a traité plus de 620 milliards de dollars de transactions depuis 2013 et compte 71 millions de portefeuilles.

Baillie Gifford, qui supervise 445 milliards de dollars d’actifs, a été fondée il y a plus d’un siècle et est l’un des plus grands investisseurs extérieurs dans le constructeur automobile électrique d’Elon Musk, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin et accepte BTC comme paiement pour ses voitures.

