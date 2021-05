Bain de masse pour les champions

27/05/2021 à 20:23 CEST

Alba Lopez

Le 26 mai 2021 sera brûlé à la mémoire de Villarreal et de tous ses habitants. Comme les quatre demi-finales européennes que les jaunes ont perdues auparavant. Cette fois, cependant, l’histoire a eu une fin heureuse.

Aucun des 2000 fans de céramique qui ont assisté à la finale de la Ligue Europa à Gdansk, contre le tout-puissant Manchester United, n’oubliera jamais ce jour. Ni Vila-real, cette petite ville de seulement 50000 habitants qui ce mercredi a touché le ciel du bout des doigts. Gerard Moreno et Albiol ils ont dirigé une équipe déjà historique en Pologne. Mais c’était aussi la fin de Rulli, qui reste avec l’image emblématique d’une séance de tirs au but infinie, l’ignifuge Égal ou le prometteur Pin Yeremy. À Pau Torres il doit également être alimenté séparément. L’arrière central, formé à la carrière, représente parfaitement l’idée d’un club qui veut continuer à grandir dans les années à venir et aura la chance de le faire en Ligue des champions. Grands mots.

ROUTE À TRAVERS LA VILLE

Tous, avec le reste de l’équipe, ont donné hier un bain de masse bien mérité dans les rues de Vila-real, qui a été teinte en jaune pour célébrer le succès de son équipe lors d’un défilé de rue massif se terminant au stade La Cerámica, où plus tard il y avait un dîner de fête avec la présence de joueurs, entraîneurs, gérants, sponsors et membres de la famille des joueurs.

Le titre remporté à Gdansk, le premier de l’histoire du club, est le fruit d’un travail mené avec soin depuis de nombreuses années. Le chef-d’œuvre de Fernando Roig, président de l’entité depuis la saison 1997-1998. Depuis son arrivée, Villarreal n’a cessé de grandir et l’a fait à tous les niveaux. Il a emmené l’équipe alors qu’il se battait pour rester en Second, blessé financièrement à mort, et un quart de siècle plus tard, il l’a placée parmi les meilleures du continent.. Il y a eu de tout en cours de route, y compris deux descentes douloureuses, mais il n’a jamais perdu la tête et s’est tenu à sa feuille de route. La ville sportive qu’il a conçue pour accueillir la carrière de céramique est son grand trésor.

LE “ ROI ” DE LA LIGUE D’EUROPE

Unai Emery est l’autre grand nom propre de Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa. De grands entraîneurs tels qu’Ernesto Valverde, Manuel Pellegrini et Marcelino sont passés par le banc «Submarino». Ce devait être celui de Hondarribia, cependant, celui chargé d’inoculer le gène du champion à l’équipe qui, sous ses ordres, n’a jamais regardé en arrière, ni en Ligue, quand ils ont mal tourné, ni en Europe. L’entraîneur basque a ajouté sa quatrième Ligue Europa mercredi après les trois qu’il a réalisés avec Séville. Personne ne doute de qui est le “ roi ” de la compétition.

Vient maintenant le plus difficile. Consolider Villarreal entre la crème de la crème. Le prochain cours sera le test décisif. Et il peut y avoir des sorties douloureuses, comme celles de Pau ou de Gérard. Le défenseur central est tiré au sort en Premier League et le Real Madrid ne le perd pas de vue. Alors que l’explosion définitive de la pointe catalane rendra très difficile pour le club de le retenir cet été si des offres importantes arrivent. Il va jouer, probablement se réinventer. Quelque chose que Villarreal a fait maintes et maintes fois, et cela n’a pas mal tourné. Fernando Roig connaît la recette et a Emery, le “ sorcier ” de la Ligue Europa.