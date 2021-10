Bain de masse Ronaldinho à Paris

19/10/2021 à 21:04 CEST

Paris aime Ronaldinho et ce soir ça s’est encore montré. Le PSG a invité le Brésilien à assister au duel entre l’équipe parisienne et le RB Leipzig en Ligue des champions et les supporters lui ont témoigné toute leur affection. ‘Ronnie’ a été découvert comme une star en Europe dans les terres parisiennes, il garde donc un très beau souvenir de Paris, son stade avant de devenir le meilleur du monde au FC Barcelone.

Avant le duel, Ronaldinho en a profité pour saluer son ami Leo Messi, avec qui il a noué une relation très particulière lors de son passage au Can Barça. Le Brésilien a joué le « père » de l’Argentin lorsqu’il s’est démarqué en équipe première. Maintenant, ‘Ronnie’ n’a plus qu’à le voir depuis les tribunes.

A Paris, il aimait à le revoir au Parc des Princes, à Barcelone peut-être moins. Ronaldinho est l’un des ambassadeurs que le club du Barça a payé et sa présence dans le temple du PSG, un club avec lequel le Barça n’entretient pas exactement de bonnes relations, sûrement plus qu’on ne l’a pas aimé.