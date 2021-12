Bain de sang sur Dalal Street alors que Sensex se ferme en rouge profond, le support Nifty est maintenant dans la plage 16800-16900

Les marchés plus larges se sont moins bien comportés que les indices phares, car les indices à petite et moyenne capitalisation ont terminé en baisse de plus de 3 %.

Les marchés intérieurs ont été témoins d’une attaque à la baisse vendredi dans un contexte de faiblesse des signaux mondiaux tout en s’adaptant à la position belliciste adoptée par les banques centrales mondiales. S&P BSE Sensex a plongé de 889 points ou 1,54% à 57 011 tandis que NSE Nifty 50 a clôturé 263 points ou 1,53% pour s’établir à 16 985. Les marchés plus larges se sont moins bien comportés que les indices phares, car les indices à petite et moyenne capitalisation ont terminé en baisse de plus de 3 %. IndusInd Bank était le principal retardataire de Sensex, en baisse de 4,7%, Kotak Mahindra Bank suivait de près avec Hindustan Unilever et Titan. Infosys a été le premier gagnant, en hausse de 2,91%, accompagné de HCL Technologies, Power Grid et Sun Pharma.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

«Depuis le sommet de 18604, chacune des chutes du Nifty a été plus prononcée que les hausses précédentes, deux semaines de hausse s’annulant en une semaine seulement. Cela montre clairement le comportement de vente à la hausse des investisseurs institutionnels et des traders intelligents. Le rapport avance-baisse a fortement chuté à 435:1605 sur le NSE vendredi. Désormais, Nifty est proche des supports précédents de 16722-16891. Sur les rebonds, 17192 pourrait être une résistance. Sur une base hebdomadaire, Nifty a chuté de 3%, a formé un modèle d’avalement baissier et a clôturé près du plus bas de la semaine. Dans le processus, le Nifty a enregistré sa deuxième pire semaine en 10 mois.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a de nouveau clôturé une semaine en négatif à 16985 avec une perte de près de trois pour cent et a formé une bougie baissière sur le graphique hebdomadaire après deux petites bougies haussières consécutives. L’indice a franchi une forte zone de support de 17k et est passé en dessous de ce qui laisse présager une position prudente sur le marché, maintenant le support immédiat pour nifty se rapproche de la zone 16900-16800 si lesdits niveaux se cassent, nous pourrions voir plus de ralentissement dans nifty & la résistance arrive près de la zone 17070-17180 jusqu’à ce que nous ne nous maintenions pas au-dessus de ladite zone à fort obstacle, nous ne verrons peut-être pas de mouvement d’achat agressif.

Yesha Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities –

« L’indice Bank Nifty a clôturé la semaine sur une note négative, faisant face à une résistance d’environ 37 300 niveaux après un bref rebond. Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’une dynamique haussière, Bank Nifty se négocie sur un support crucial qui coïncide avec sa ligne de tendance haussière. La résistance précédente de 35 600 agit maintenant comme une zone de forte demande, offrant ainsi une bonne opportunité risque-rendement du côté long. Même l’indice de référence Nifty se consolide autour de niveaux de prix cruciaux. Le support et la résistance de Bank Nifty sont désormais placés à 35 500 et 37 500 respectivement, tandis que ceux de Nifty sont respectivement placés à 16 900 et 17 600. Les traders peuvent maintenir une perspective neutre et trader avec des stop loss serrés en dessous des supports immédiats pour les positions longues.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a formé Open Bearish Marabozu Candle sur un graphique hebdomadaire qui souligne la faiblesse du compteur. De plus, l’indice a donné une ventilation de la ligne de tendance à la hausse ainsi que des échanges en dessous de 21&50-DMA, ce qui ajoute une dynamique baissière pour le lendemain. Un indicateur de dynamique stochastique a suggéré un croisement négatif sur la période quotidienne, ce qui a confirmé un mouvement baissier pour la session à venir. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16900 niveaux tandis que la résistance se situe à 17300 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 35 300 niveaux et une résistance à 36 600 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« La faiblesse des sentiments mondiaux a inondé les indices nationaux alors que les marchés digèrent la position belliciste des principales banques centrales internationales au milieu des cas d’omicron en plein essor. Alors que la Banque centrale européenne a fait un petit pas en arrière pour annuler les mesures de relance de la crise tout en maintenant les coûts d’emprunt l’année prochaine, la Banque d’Angleterre a surpris les marchés en augmentant les taux d’intérêt pour la première fois depuis le début de la pandémie. La vente continue de FII a créé des tensions parmi les investisseurs nationaux. Hormis l’informatique, tous les secteurs saignaient.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« Outre le resserrement de la politique, une forte augmentation des cas de COVID dans le monde a ravivé les inquiétudes des participants et nous pensons que cela pourrait s’aggraver davantage en l’absence de tout résultat positif majeur. Sur le front de l’indice, Nifty est susceptible de retester les creux précédents et la zone 16 900-16 700 serait critique. Les participants doivent aligner leurs positions en conséquence et privilégier les paris couverts.

