Baise-le pour ce qu’il a dit à propos de Joe Biden

Entraîneur légendaire des Notre Dame Fighting Irish, Lou Holtz est très populaire parmi les catholiques. Il est également conservateur et ami de Donald Trump.

WASHINGTON, DC – 03 DÉCEMBRE : le président Donald Trump remet la Médaille de la liberté à l’ancien entraîneur de football universitaire Lou Holtz dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 3 décembre 2020, à Washington, DC. Holtz est surtout connu pour son passage en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de football de l’Université de Notre-Dame, remportant un championnat national lors de la saison 1988. (Photo de Doug Mills-Pool/.)

Peu de temps avant les élections, Trump a utilisé l’ancien entraîneur pour attaquer la religion de Joe Biden. Après que Holtz ait qualifié le démocrate de « catholique de nom seulement », Trump l’a récompensé par la Médaille de la liberté.

Toute la situation a irrité un autre catholique éminent. Le comédien Jim Gaffigan a récemment déchiré Holtz, disant « f*ck him » sur ce qu’il a dit à propos de Biden.

Gaffigan a fait ces commentaires lors d’une apparition sur le podcast d’Al Franken. « Pendant la convention, je voyais tous ces mensonges fonctionner », a déclaré Gaffigan. «Les gens d’où je viens dans une petite ville du Midwest, je viens de la ceinture de rouille, qui étaient un peu comme ethniquement catholiques qui voyaient une religieuse ou Lu Holtz dire:« Biden était un mauvais catholique. Je savais que c’était un mensonge. Je connaissais des gens qui avaient du bon sens savaient que c’était un mensonge. Je voulais enregistrer que c’est évidemment des conneries. «

Le comédien a poursuivi: «J’ai grandi en allant aux matchs de Notre-Dame. Lou Holtz est un de mes héros d’enfance. Mais le fait qu’il soit ce pion, tu sais quoi, putain de Lou Holtz.

