Baisse de la demande : la production quotidienne de factures électroniques diminue après la saison des fêtes

Le co-secrétaire de l’All India Transporters Welfare Association (AITWA), Abhishek Gupta, a déclaré à FE.

La génération quotidienne de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) s’est élevée à 18,8 lakh pour les 21 premiers jours de novembre, soit 17 % de moins que la moyenne quotidienne des 24 premiers jours d’octobre, reflétant le ralentissement de demande après la saison des festivals.

La moyenne quotidienne des 24 premiers jours d’octobre était de 22,68 lakh, soit 3,8% de plus que la moyenne quotidienne des 26 premiers jours de septembre. Entre le 1er et le 21 novembre, jusqu’à 3,95 crores de factures électroniques ont été générés.

La facture E-way s’élevait à un record de 7,35 crore pour octobre, les données mensuelles les plus élevées depuis le déploiement du régime d’impôt indirect en juillet 2017, reflétant une reprise des activités économiques pendant la saison des festivals et une meilleure conformité.

Habituellement, la génération de factures électroniques ralentit après la saison des festivals. La génération de factures électroniques avait diminué de 11% à 5,77 crore en novembre 2020 par rapport au mois précédent. « C’est un phénomène normal après la saison des festivals »,

La génération de factures électroniques par les entreprises a atteint 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août et 6,42 crore en juillet. Il était de 7,12 crore pour mars avant que la deuxième vague de Covid-19 ne frappe les activités économiques. L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions de la TPS ont atteint Rs 1,17 crore lakh en septembre (essentiellement les transactions d’août), en hausse de 23% en glissement annuel et de 4,5% en glissement mensuel, signalant une reprise soutenue des échanges et du commerce. Il s’élevait à Rs 1,3 lakh crore en octobre (ventes de septembre), le deuxième plus haut taux de rattrapage de l’histoire de l’impôt indirect global qui a été lancé en juillet 2017.