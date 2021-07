Baisse de la vaccination quotidienne moyenne contre le COVID-19 depuis le 21 juin : données du gouvernement

Lundi, le ministère de la Santé a déclaré qu’un solde de 1,54 crore et des doses de vaccin COVID-19 inutilisées étaient toujours disponibles avec les États, les UT et les hôpitaux privés à administrer. (Image représentative : PTI)

Une baisse de la vaccination quotidienne moyenne contre le coronavirus a été observée depuis le 21 juin, date à laquelle la nouvelle phase d’universalisation de la vaccination contre le COVID-19 a commencé, ont montré les données du gouvernement. Selon les données disponibles sur la plate-forme CoWIN, une moyenne de 61,14 doses de lakh de vaccin COVID-19 a été administrée quotidiennement au cours de la semaine du 21 au 27 juin, qui est tombée à 41,92 doses de lakh par jour la semaine suivante du 28 juin au 4 juillet.

Au cours de la semaine du 5 au 11 juillet, le nombre moyen quotidien de doses de vaccin a encore chuté à 34,32 doses de lakh. Parmi les États, cependant, une tendance mitigée est apparue, certains États et UT signalant une tendance sinusoïdale de la vaccination tandis que d’autres une baisse. Des États tels que l’Haryana, l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Gujarat et le Chhattisgarh ont montré une baisse des vaccinations quotidiennes moyennes depuis la semaine du 21 au 27 juin, tandis qu’une tendance sinusoïdale dans l’administration de doses quotidiennes de COVID-19 a été observée dans des États et des UT comme le Kerala, Îles Andaman et Nicobar, Dadra et Nagar Haveli, Jammu-et-Cachemire, selon les données CoWIN.

Dans les États d’Assam et de Tripura qui ont récemment signalé une augmentation des nouveaux cas de COVID-19, une tendance à la baisse de l’administration des doses quotidiennes moyennes de vaccin peut être observée. Même alors, la vaccination quotidienne moyenne est restée supérieure à la phase précédente de la vaccination COVID-19. Au cours de la semaine du 14 au 20 juin, seulement 33,97 doses de lakh de vaccin COVID-19 ont été administrées quotidiennement en moyenne.

Lundi, le ministère de la Santé a déclaré qu’un solde de 1,54 crore et des doses de vaccin COVID-19 inutilisées étaient toujours disponibles avec les États, les UT et les hôpitaux privés à administrer. Les doses cumulatives de vaccin administrées jusqu’à présent ont atteint 37,73 crores dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

