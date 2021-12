Baisse des frais : l’industrie des paiements craint un autre moment zéro-MDR

Comme la RBI a augmenté les frais de transaction des guichets automatiques de Rs 15 à Rs 17 et même Rs 21 après cinq transactions gratuites, nous ne les voyons pas aller de manière directionnelle vers des frais inférieurs.

La décision de la Reserve Bank of India (RBI) de lancer un document de discussion sur les frais de transaction de paiement a stupéfié l’industrie des paiements numériques, qui a, en fait, fait pression pour une restauration du taux d’escompte marchand (MDR) sur l’interface de paiement unifiée (UPI) ) et les cartes RuPay.

Les marchés boursiers et la plupart des dirigeants de l’industrie ont pris l’annonce de la banque centrale mercredi sur un document de discussion pour signifier un nouvel affinement des marges dans l’écosystème des paiements de l’Inde. En conséquence, le cours des actions du propriétaire de Paytm, One97 Communications, a chuté immédiatement après l’annonce.

Les dirigeants de l’industrie des paiements avec lesquels FE s’est entretenu ont admis avoir été surpris par la décision de revoir les frais. Certains y ont vu une révision de la décision du gouvernement de décembre 2019 d’exempter les transactions RuPay et UPI du MDR. « J’ai l’impression que c’est vraiment le gouvernement qui parle ici parce qu’il y a un groupe influent de grands commerçants qui veulent des transactions gratuites. L’industrie a accepté les exonérations de frais pour les commerçants inscrits à la TPS dont le chiffre d’affaires est inférieur à Rs 2 lakh. Si nous n’obtenons même pas cela, il est peut-être temps que les clients commencent à payer pour leurs transactions », a déclaré un cadre supérieur de l’industrie.

D’autres ont estimé que le document de discussion pourrait être une première étape vers le rétablissement du MDR sur UPI et RuPay et un régime de tarification plus rémunérateur. Anand Kumar Bajaj, fondateur, directeur général et PDG de PayNearby, a déclaré : « Nous pensons que le document de discussion sur les frais pourrait être une étape vers le retour du MDR sur UPI et RuPay. Comme la RBI a augmenté les frais de transaction des guichets automatiques de Rs 15 à Rs 17 et même Rs 21 après cinq transactions gratuites, nous ne les voyons pas aller de manière directionnelle vers des frais inférieurs. »

La plupart des analystes du secteur s’accordent à dire que le secteur des paiements en Inde est en soi assez peu rémunérateur et que le prêt est le seul moyen de gagner de l’argent. Dans un rapport daté du 1er décembre, Kotak Institutional Equities a déclaré que si la plupart des modèles de paiement à travers le monde sont rentables, les commerçants étant prêts à supporter les coûts de transaction, l’exemple indien est différent.

« En Inde, un modèle basé sur l’UPI présente des défis inhérents au niveau de la propriété de l’infrastructure. On peut soutenir que le commerçant devrait être prêt à payer des frais plus élevés pour un transfert d’argent instantané tel qu’il est visible dans UPI. Cependant, nous n’avons actuellement pas un tel prix », indique le rapport.

En septembre, Dilip Asbe, directeur général et PDG de la National Payments Corporation of India (NPCI), a déclaré lors du Global Fintech Fest que le gouvernement allait probablement annuler sa règle du zéro MDR. « Nous croyons fermement qu’il doit y avoir un MDR raisonnable, des frais raisonnables, car à mesure que les volumes augmentent, nous devons, en tant qu’écosystème, mettre en place un chemin pour le rendre plus rentable », a déclaré Asbe. Il a ajouté que NPCI a été en conversation constante avec les ministères des finances et de l’électronique et des technologies de l’information pour permettre des frais raisonnables sur les transactions. « Je ne peux pas partager grand-chose à ce sujet, mais nous espérons que le gouvernement l’annoncera très, très bientôt », avait-il déclaré.

