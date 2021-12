baisse du chômage, hausse de l’emploi et 9 mois consécutifs de données favorables

12/02/2021

Le à 09:27 CET

Rafa Bernardo

Les données sur l’emploi continuent de battre des records dans la reprise post-pandémique, et le mois de novembre laisse trois marques historiques pulvérisées : d’abord, elles sont concaténées par première fois 9 gouttes mensuelles de chômage enregistré consécutif. Par ailleurs, le chômage clôture novembre avec une baisse de 74 381 chômeurs, la baisse la plus marquée pour le onzième mois de l’année de toute la série historique, qui débute au milieu des années 1980. Et enfin, la Sécurité sociale laisse aussi une hausse record d’adhérents. pour novembre : 61 768 de plus. Le nombre mondial de chômeurs inscrits reste ainsi à 3 182 687, pour la première fois en deçà des niveaux d’avant la pandémie, et le nombre total d’affiliés à la Sécurité sociale s’élève à 19 752 358.

Les le chômage a baissé dans 15 des 17 communautés autonomes, avec des baisses particulièrement notables dans la Communauté valencienne (30 633 chômeurs inscrits de moins), à Madrid (-11 477) et en Andalousie (-9 162). En revanche, il a augmenté aux Baléares (+5.771) et dans les Asturies (+647). Concernant les secteurs économiques, le mois de novembre a été particulièrement positif en termes d’inscriptions dans l’Enseignement (+29 735) et le Commerce (+28 789), tandis que l’emploi a baissé, notamment dans l’Hôtellerie (-62 633).

Aussi améliorer le nombre de travailleurs dans erte, qui n’a cessé de baisser depuis février dernier : il n’y a que 125 632 salariés en régime d’intérim ; Bien entendu, la Sécurité sociale prévient que ces données sont provisoires et peuvent varier considérablement dans les prochains jours, en raison d’un récent changement de réglementation qui permet aux entreprises d’enregistrer tout au long du mois de décembre l’erte qui a débuté en novembre. En tout cas, ce sont les niveaux les plus bas depuis le début de la pandémie ; Dans les premiers instants de la crise sanitaire, en avril 2020, il y avait plus de 3,5 millions de personnes avec des horaires de travail suspendus ou limités via erte.

Peu de précédents

À ce jour, novembre avec des données de chômage positives peut se compter sur les doigts d’une main: le chômage n’a diminué qu’en 2018, en 2015, en 2014, en 2013 et en 1989. En Sécurité sociale, l’augmentation des inscriptions au onzième mois de l’année est aussi l’exception : En plus de cette occasion, il y a eu aussi une augmentation en 2020 (une année où de nombreuses données étaient différentes de l’habituelle en raison de la pandémie), en 2015 et 2014 (années de reprise de l’emploi, après la crise financière), et pour rechercher des données bien antérieures il faut remonter à 2007.

Novembre succède à un mois d’octobre également exceptionnellement favorable en matière d’emploi : le mois précédent, le chômage a baissé pour la première fois depuis le début de la démocratie, de 734 personnes, et la Sécurité sociale a enregistré la plus forte hausse des effectifs pour un dixième mois de l’année, avec 159 478 nouveaux cotisants salariés.