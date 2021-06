Baisse du marché haussier ? La liquidation intensifie la réversion moyenne du prix de la crypto

Le marché des crypto-monnaies a fortement rebondi par rapport aux pertes de mardi, Bitcoin remontant au-dessus de 34 000 $ pour atteindre 34 380 $ par rapport au nouveau plus bas de 2021 de 28 845 $ sur Coinbase. Le prix de l’éther s’est également redressé à près de 2 045 $ après avoir touché 1 700 $ lors de la vente.

La liquidation à l’échelle du marché a entraîné la liquidation de 1 milliard de dollars pendant deux jours consécutifs, loin de plus de 8,6 milliards de dollars le 18 mai et plus de 10 milliards de dollars le 17 avril, selon Bybt.

Ces derniers chiffres, cependant, devraient être beaucoup plus élevés étant donné que Binance n’effectue qu’une liquidation par seconde et représente désormais moins de 30% de la part totale de la liquidation alors qu’avant d’apporter les modifications, il était responsable d’environ 50% de la crypto. liquidations de marché.

Les liquidations sont en fait la raison pour laquelle les prix ont si bien rebondi. « Les liquidations entraînent des probabilités plus élevées de retour à la moyenne. Plus vous voyez de liquidations, plus la réversion est forte », a noté le trader et économiste Alex Kruger.

Selon lui, c’est pourquoi acheter les creux est facile dans un marché haussier et difficile dans les marchés baissiers.

« Corollaire : en général, le moment idéal pour acheter est pendant les paniques intrajournalières lorsque les liquidations ont lieu, et non après avoir obtenu le renversement. En d’autres termes, long lorsque vous vous sentez extrêmement baissier, vendez lorsqu’il est extrêmement haussier. Allez à l’encontre de votre instinct », a-t-il partagé sur Twitter.

Sam Trabucco, un commerçant quantitatif de crypto chez Alameda, a également expliqué cela sur un fil Twitter alors qu’il partageait que des centaines de millions de dollars de liquidations d’achats nets et vice-versa créent un élan.

Étant donné qu’une grande partie de ces achats et ventes proviennent de liquidations, qui ne sont pas organiques, la propension au retour est encore plus grande.

Quant à ce qui s’est passé, “les gens réagissent de manière excessive aux nouvelles, les liquidations exacerbent cette réaction excessive, puis les gens échangent dans l’autre sens lorsqu’ils s’en rendent compte”.

“Le prix de la BTC a été très dynamique sur une échelle de temps de plusieurs jours”, et les récits qui ont prévalu sur le marché ces derniers temps ont été le FUD chinois faisant baisser les prix, le Bitcoin étant mauvais pour l’environnement et les institutions sont sous-marines et doivent vendre.

Mais Trabucco a fait valoir que rien de tout cela n’est concret car le China FUD n’est pas vraiment nouveau, les États-Unis sont loin de réglementer la cryptographie et Michael Saylor “n’est pas foutu”.

Au cours de ce krach d’une semaine, les taux de financement moyens de Binance sur les contrats perpétuels Bitcoin, ce qui compte beaucoup pour le marché, ont payé des longs alors que les intérêts ouverts diminuaient, suggérant que les longs se fermaient déjà.

FTX, Bybit, OKEx et d’autres avaient un schéma similaire selon lequel “les gens fermaient pour une raison quelconque et vendaient agressivement pour le faire”.

Et avec les liquidations nettes les plus élevées ces derniers jours, ce pic a contribué à alimenter le retour car “personne ne voulait vendre jusqu’à 30 000 $ (car) acheter là-bas est un commerce prévisible”, a déclaré Trabucco.

« Il semble que PEUT-ÊTRE aujourd’hui marque encore un autre changement de paradigme ? Nous devrons attendre et voir », a-t-il conclu.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.