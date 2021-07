Baisse du MRP sur les médicaments et dispositifs liés à Covid-19 après la réduction de la TPS

in

La réduction du prix des médicaments COVID et d’autres dispositifs connexes est un soulagement pour l’homme ordinaire qui a été durement touché financièrement en raison de la pandémie (Photo: IE)

Le Conseil de la TPS a réduit les taux de la TPS sur les produits utilisés dans la gestion liée au COVID jusqu’au 30 septembre. La décision a été prise par le conseil lors de sa 44e réunion le 12 juin. Mansukh L Mandaviya, ministre de l’Union des produits chimiques et des engrais à Lok Sabha a déclaré mardi que la National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), le 15 juin, a ordonné à tous les fabricants et sociétés de commercialisation de médicaments et de dispositifs médicaux de réviser le prix de détail maximum des produits de base (MRP) des articles sur lesquels les taux de TPS et de taxe ont été réduits.

La réponse de Mansukh L Mandaviya est intervenue dans le contexte d’une question du député du Congrès MK Raghavan, qui avait demandé si la NPPA avait demandé aux fabricants de produits pharmaceutiques de réduire les prix des médicaments en raison de la réduction de la TPS.

La réduction du prix des médicaments COVID et autres appareils et services connexes est un soulagement pour l’homme ordinaire qui a traversé la phase la plus difficile financièrement depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le changement de prix est entré en vigueur le 20 juillet.

