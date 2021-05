Baisse massive du prix du Bitcoin, du Dogecoin, de l’Ethereum et d’autres pièces. Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

Baisse massive du prix du Bitcoin. Image représentative

Les prix des crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin, Etherium et DogeCoin ont considérablement baissé au cours des dernières 24 heures. Vers 18h30 aujourd’hui (19 mai 2021), Bitcoin se négociait à seulement Rs 28,5 lakh tandis qu’Etherium se négociait à Rs 1,8 lakh sur les plates-formes de crypto-monnaie. Le prix du DogeCoin est tombé à Rs 21 tandis que la pièce Shiba Inu, qui faisait récemment l’actualité, avait chuté de plus de 48% à Rs 0,000710.

Les prix de presque toutes les pièces sont dans le rouge et en baisse. La baisse des prix de ces pièces populaires peut sembler dramatique, mais compte tenu de la forte volatilité des actifs cryptographiques, cela ne devrait pas être une surprise.

L’agence de presse . a rapporté que Bitcoin est tombé à un plus bas de 3-1 / 2 mois mercredi après que la Chine ait interdit aux institutions de paiement financier de fournir des services de crypto-monnaie.

Selon Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay, une baisse de près de 40% du prix du bitcoin par rapport à son niveau record semble dramatique, mais est normale sur de nombreux marchés volatils, y compris la crypto, en particulier après un si grand rallye.

Shekhar a déclaré que ces corrections sont principalement dues à la prise de bénéfices par les traders à court terme. Il a dit que pour les investisseurs de valeur à long terme, la baisse des prix pourrait servir d’opportunité d’achat.

«Les analystes techniques appelleraient cela un test du niveau de support autour de 40 000 $. Aucun des deux types d’investisseurs ne dirait que les tweets sont la cause sous-jacente. Les investisseurs doivent d’abord investir dans l’éducation. Recherchez la valeur sous-jacente de Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-actifs, car vous pourriez consulter les informations d’une entreprise avant d’acheter des actions. Utilisez des stratégies telles que la moyenne des coûts en roupie et les SIP pour mieux gérer la volatilité et avoir une vision à long terme », a-t-il ajouté.

Le prix du Bitcoin a été depuis le virage du paiement de Tesla. Bitcoin a connu un bon rallye et les experts pensent qu’il fallait une correction.

Devriez-vous investir dans Bitcoin?

L’avenir des crypto-monnaies est imprévisible et le préréglage volatil. C’est un actif à très haut risque. Par conséquent, les experts suggèrent qu’il ne faut pas risquer des économies importantes et des fonds d’urgence avec les crypto-monnaies.

