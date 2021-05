Baisse séquentielle du trafic des grands ports en avril

Les volumes de conteneurs à 942k EVP étaient solides, enregistrant un TCAC de 4,6% par rapport à avril 19. En termes de tonnage, les volumes de conteneurs ont augmenté de 5,2% TCAC par rapport à avril 19.

Les volumes des principaux ports se sont modérés à ~ 61,5 millions d’euros en avril 2021 (-14,5 % m-mgrand trafic des ports, trafic des principaux ports en avril), à un TCAC de 1,2 % par rapport à avril 19 (contre + 5,1 % TCAC en mars 21 vs mars 19).

Les volumes de POL et de charbon étaient faibles, les volumes de POL diminuant de 4,3 % TCAC par rapport à avril 19 et les volumes de charbon diminuant de 10,2 % TCAC vs avril 19.

