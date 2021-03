Baizhu sera-t-il jouable? Rumeurs sur la date de sortie de la bannière

miHoYo

Genshin Impact a été fantastique depuis son lancement en septembre, et la bonne nouvelle est que la date de sortie de la mise à jour 1.4 approche à grands pas. Alors que nous savons qu’il y aura une rediffusion de Venti ainsi que l’arrivée de Rosaria, certaines personnes se demandent: Baizhu sera-t-il jouable? Vous trouverez ici les dernières rumeurs concernant une bannière Baizhu et sa possible date de sortie pour Genshin Impact.

Quant à ce à quoi on peut s’attendre dans la version 1.4, il y aura un Windblume Festival pour célébrer la beauté du printemps, et il y aura aussi un nouveau type de quête d’histoire qui ressemble à une simulation de rencontre. Et, encore une fois, nous arriverons enfin à entrer dans les talons hauts de la religieuse préférée de tous, Rosaria.

Bien que tout ce qui précède soit sans aucun doute passionnant, vous découvrirez ci-dessous si Baizhu sera un jour jouable dans Genshin Impact.

Baizhu sera-t-il jouable dans Genshin Impact?

Ce n’est pas officiel que Baizhu deviendra jouable dans Genshin Impact.

Cependant, on croit fermement que Baizhu deviendra jouable dans Genshin Impact dans le futur.

Le personnage est déjà apparu dans le jeu en tant que PNJ similaire à Rosaria, et nous savons maintenant que la nonne la plus habillée de manière provactive de tous les temps est en train de devenir un héros contrôlable dans la 1.4.

Avant qu’elle ne soit officiellement annoncée par miHoYo, les compétences de Rosaria ont été divulguées par Honey Hunter World.

Il n’y a pas encore de compétences divulguées pour Baizhu, mais il y a eu des indices tels que les potions d’huile essentielle de forêt.

Ce contenu n’a pas pu être chargé Baizhu a été confirmé par plusieurs dataminers qu’il est un utilisateur Catalyst. Son corps frêle n’aurait pas été capable de manier une épée. Voici sa possible arme signature ~ le magnifique Jade Catalyst. J’ai également inclus son modèle. pic.twitter.com/Y4AUBpugrU – Baizhu tu ferais mieux d’être dans 1,5 🐍👏 (@BaizhuMains) 25 février 2021

Date de sortie de la bannière Genshin Impact Baizhu

Des spéculations récentes suggèrent que la date de sortie de la bannière Baizhu pour Genshin Impact pourrait atterrir lors de la mise à jour 1.5.

Cela signifie que la date de sortie de la bannière Baizhu pour Genshin Impact pourrait tomber en avril ou en mai selon qu’il soit premier ou deuxième.

Le personnage serait un Catalyst cinq étoiles, et la même source suggère que Shenhe pourrait venir après lui.

Tout ce qui précède est une gracieuseté de BaizhuMains sur Twitter. Ils listent fin avril / mai pour sa date de sortie, ce qui suggérerait la mise à jour 1.5 qui devrait être lancée le 28 avril.

Consultez le compte Twitter pour plus de fuites possibles et de datamines concernant le pharmacien.

Dans d’autres nouvelles, Genshin Impact: date de sortie de la mise à jour 1.4 et nouvelles bannières de personnages