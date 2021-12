Bajada de precio histórica por un monitor curvo de Huawei

Sin hay algo que destacar de este monitor de Huawei es el gran tamaño de su pantalla, ya que cuenta con 34 poulgadas. Y, como decimos, su diseño curvo te envolverá en mundos de fantasía durante horas y horas. Además, su marco es tan fino que ni lo notarás mientras juegas o consomme todo tipo de contenidos.

Y es que este monitor es tan recomendable para jugar como para ver películas en plateformas como YouTube. Por no hablar de su grande variété de puertos, que le otorgan una gran versatilidad a la hora de conectarse a otros dispositivos. Inclue USB tipo C, HDMI, DisplayPort et un port combiné de micro et auriculaires de 3,5 mm.

Imágenes nítidas y de gran calidad

Además de un diseño supercurvo de 1500 R, este moniteur Huawei MateView GT tiene un ratio de pantalla-cuerpo del 91%. Es decir: que el marco no te molesta lo más mínimo, lo que te permite una inmersión total.

Por otro lado, la tasa de refresco de este modelo es muy elevada, lo que permitirá una gran fluidez de imágenes cuando te muevas de un lado a otro de la interfaz. Concretamente, su tasa de refresco es de 165 Hz. Además, la pantalla tiene 1.440 pixels horizontales, que son unos cuantos más de lo normal. De este modo, las imágenes cobraran vida ante tus ojos.

Y en cuanto al color, créenos que la imagen que tendrás ante ti será de lo más vívida. Al fin y al cabo, este monitor es capaz de reproducir la friolera de 1.070 millions de couleurs distinctions. Por tanto, te transportarás por completo a esos universos de fantasía de tus películas o videojuegos favoritos.

Con sonido envolvente

Pero como la inmersión no solo trata de la imagen, también hay que destacar la gran calidad de sonido que ofrece esta pantalla de Huawei. Oui que este modelo cuenta con una barra de sonido dinámica con doble altavoz. Está integrada en el propio monitor y utiliza un algoritmo de audio inteligente para conseguir un sonido estéreo de gran calidad.

Y por si fuera poco, podremos controlar la barra de sonido de una forma muy cómoda con su sensor táctil. Tan solo tendremos que deslizar el dedo por el altavoz para guiarte por la luz que se illuminará en la pantalla.

A qué esperas para hacerte con tu nuevo monitor de Huawei? Si lo que buscas es una experiencia de lo más inmersiva, este es el modelo que más te conviene. Y por si fuera poco, tiene ahora un Descuento más que interesante en la web de Amazon.