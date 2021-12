Bajada histórica de 500€ pour une Smart TV Sony OLED de 55″

La manera de ver la televisión ha cambiado mucho en los últimos años, pasando de la tele convencional a un uso cada vez mayor de platesformas contenido en streaming como el propio Netflix, Amazon Prime o HBO, entre otras. Esto ha hecho que tengamos acceso a contenidos exclusivos y que cada vez más gente see enganche a sus series o películas favoritas. Esta cadena de succesos hace que mucha gente se plante cambiar de televisor para disfrutar de una mejor experiencia. Si eres de los que está pensando renovar el tuyo, ahora tienes una Smart TV OLED de Sony avec un descuento incroyable.

Si después de un tiempo a decidido dar un salto de calidad, entonces lo mejor es elegir un modelo con panel OLED, ya que nos asegura una excelente definición de imagen y un gran nivel de color. Como te podrás imaginar, si finalmente nos decidimos por comprar una Smart TV OLED, entonces tendremos que rascarnos mucho más el bolsillo, salve que aprovechemos una oportunidad como la que encontramos ahora en Amazon por este modelo de Sony.

Descuentazo para esta Smart TV OLED Sony Bravia

Se trata de la Téléviseur intelligent Sony Bravia KE55A8P, un téléviseur de 55 poulgadas avec panneau OLED cuyo precio oficial o de venta recomendado es of 1799 euros y ahora podemos conseguir con un increíble descuento. Concretamente, el gigante de las compras online ha rebajado este modelo un 28%, lo que supone tener que pagar 500 euros menos. No te parece increíble?.

De esta manera, el precio final en oferta es de 1299 euros. Eso sí, es important saber que la oferta es por tiempo limitado, por lo que si estamos interesados, será mejor que hagamos el pedido antes de que finalice. En el momento de esta publicación, quedaban 6 jours para que finalizase la promoción. El plazo de entrega es de nada más que un día hábil y la oferta incluye también los gastos de envío gratis a nuestra casa.

Expériencia a otro nivel

Además de la gran calidad de imagen, lo cierto es que esta Sony Bravia entre por los ojos, ya que cuenta con un diseño muy minimalista. Cabe destacar que la pantalla de este televisor va unida al borde del marco para sumergirnos en el contenido que estamos viendo y evitar todo tipo de distracciones y que cuenta con una pantalla muy muy delgada.

A nivel de imagen, esta Smart TV OLED de Sony dispone de una pantalla Triluminos que amplía el espectro de colores y hace que se muestren mucho más naturales. El OLED autoilluminado permite mantener la uniformidad de los colores y la calidad de la imagen desde cualquier ángulo, por lo que no perderemos nada de calidad aunque veamos la tele de lado.

Por si fuera poco, es un televisor impulsado por el famoso processeur X1 ultime de Sony, que es capaz de convertir cualquier contenido a une resolución 4K en tiempo real. Tampoco podemos olvidar mencionar que dispone de la tecnología Clarté X-Motion, diseñada para garantizar una mayor fluidez en imágenes en movimiento.

Pero para que la experiencia sea lo más completa posible, esta Smart TV OLED Sony Bravia ofrece un sonido que también está a la altura que se merece optimizado con Dolby Atmos. Tampoco podemos dejar de mencionar que es un televisor inteligente con sistema operativo Android TV, por lo que nos da acceso a todas las aplicaciones y juegos available in Google Play, poder interactuar con el asistente de Google, etc.