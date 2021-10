Bajaj Allianz General Insurance lance la campagne « Unloop the Loop »

La campagne se compose de quatre films et s’articule autour de différents thèmes

Bajaj Allianz General Insurance et WATConsult, une société Isobar, ont lancé la campagne « Unloop the Loop ». La campagne est conçue pour souligner la nécessité d’aider les amis, la famille et les collègues aux prises avec l’anxiété et se compose de quatre films. Les vidéos tournent autour de différents sujets tels que les relations, le travail et le bien-être général. De plus, Bajaj Allianz General Insurance a conçu un kit de soins de santé mentale avec un guide étape par étape pour engager la conversation sur la santé mentale.

Selon Tapan Singhel, MD et PDG, Bajaj Allianz General Insurance, la pandémie de Covid-19 ne nous a pas seulement affecté physiquement, mais aussi mentalement. Les gens ont été anxieux et incertains, à cause de ce virus qui a touché des millions de personnes à travers le monde, a noté Singhel.

«C’est dans des moments comme ceux-ci où les émotions négatives sont à leur apogée, nous, en tant que marque, avons pensé que nous devions intervenir et dire que nous nous soucions de nous, tout comme les gens autour de vous. Je suis sûr que ce kit de soins de santé mentale servira de guide et ouvrira les gens, mais surtout restaurera l’espoir de sortir plus fort de cette crise et de toutes les crises auxquelles nous serons confrontés à l’avenir », a noté Singhel.

Lorsque la situation de la santé mentale en Inde a commencé à s’aggraver pendant la pandémie, Bajaj Allianz General Insurance a lancé l’année dernière la campagne «The Empathy Pre-Roll». La campagne #UnloopTheLoop a été lancée comme deuxième étape pour créer de l’empathie pour ceux qui subissent des boucles vicieuses de pensées négatives. Comme l’a déclaré Heeru Dingra, PDG du groupe Isobar India, nous avons tous été coincés dans la boucle de pensées négatives à un moment donné de notre vie. Cependant, l’intensité varie pour chacun de nous. Il est donc impératif d’accueillir ces conversations salvatrices sur la santé mentale et d’agir comme un espace sûr les uns pour les autres, a noté Dingra.

« Nous voulons souvent tendre la main à l’autre personne, mais nous ne savons pas comment y parvenir. La plupart du temps, il nous est même difficile d’imaginer ce que l’autre personne traverse. Je crois que l’empathie est une valeur sous-estimée. Il peut combler les écarts entre l’auditeur et l’inquiétant. Juste cet acte simple a l’effet le plus puissant sur celui qui a du mal à boucler la boucle lui-même. Et je pense que nous avons fait un grand pas en avant grâce à cette campagne », a déclaré Sahil Shah, associé directeur de WATConsult.

