Bajaj Allianz General Insurance lance la police Criti-Care Maladies graves – Voir les détails

Criti-Care est une politique de prestations uniquement, ce qui signifie qu’il paie un montant forfaitaire aux clients s’ils sont diagnostiqués avec la maladie répertoriée.

Bajaj Allianz General Insurance a annoncé aujourd’hui le lancement de «Criti-Care», une police contre les maladies graves qui permet aux clients de concevoir leur couverture en sélectionnant l’une ou les 5 sections de la police, la période d’attente ainsi que la période de survie. Cette politique couvre 43 maladies graves, qui comprennent à la fois des stades initiaux et avancés, comme mentionné dans la politique.

Selon l’entreprise, l’idée derrière ce produit est non seulement de donner aux clients la liberté de structurer la politique en fonction de leurs besoins, mais également de leur fournir un soutien financier indispensable dans les moments cruciaux pour récupérer plus rapidement.

Criti-Care est une politique de prestations uniquement, ce qui signifie qu’il paie un montant forfaitaire aux clients s’ils sont diagnostiqués avec la maladie répertoriée. La somme assurée au titre de chaque section varie de Rs 1 lakh à Rs 50 lakh.

Le montant total maximum assuré de la police est de Rs 2 crore. Les 5 sections de la politique sont: les soins du cancer, les soins cardiovasculaires, les soins rénaux, les soins neurologiques, les soins des greffes et les soins des organes sensoriels. Chaque section a une liste spécifique des affections divisées en «catégorie A» qui comprend les affections au stade initial et la «catégorie B» pour les affections au stade avancé. Si le sinistre relève de la catégorie A, le client a droit à 25% de la somme assurée de cette section et pour une réclamation de la catégorie B, 100% de la somme assurée de la section est payable.

Le client peut choisir une période d’attente de 120 jours ou 180 jours ainsi que la période de survie après diagnostic de 0 jour, 7 jours ou 15 jours. Cette politique est disponible sur une base individuelle et peut être prise pour une période de 1, 2 et 3 ans. La prime de cette police varie en fonction de l’âge du membre, de la somme assurée choisie, de la «section» maladies graves choisie, de la période d’attente et de la période de survie. Le client peut également bénéficier d’avantages supplémentaires qui sont intégrés dans la politique jusqu’à la limite définie dans la politique. Ces avantages comprennent la chirurgie reconstructive du cancer, les soins infirmiers cardiaques, les soins de dialyse, les soins de physiothérapie et les soins sensoriels.

Commentant le lancement de la politique, Tapan Singhel, directeur général et PDG de Bajaj Allianz General Insurance, a déclaré: «Nous avons observé que de nombreuses personnes deviennent vulnérables aux maladies graves en raison des changements de mode de vie, entre autres causes; et les coûts de traitement de ces affections peuvent affecter considérablement la santé financière d’une personne. Avec notre produit modulaire Criti-Care, notre objectif est non seulement de donner à nos clients la liberté de concevoir leur politique en fonction de leurs besoins, mais également de leur fournir le soutien indispensable grâce à des avantages supplémentaires tels que les soins de dialyse, les soins de physiothérapie, etc. aidez-les à récupérer plus rapidement. Ainsi, leur permettant de rester sereins et de vivre une vie digne. »

L’âge d’entrée pour les adultes est de 18 ans à 65 ans et pour les enfants de 3 mois à 30 ans. Il n’y a pas d’âge de sortie sous Criti-Care et le renouvellement est applicable à vie. Soi-même, conjoint, enfants et petits-enfants à charge, parents et beaux-parents, soeur, frère, tante, oncle peuvent être couverts par la police. La prime de cette police peut être payée en plusieurs versements, et les réductions pour le bien-être, les achats à long terme et en ligne sont applicables comme défini dans la police.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.