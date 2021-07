Les exportations 2W et 3W de Bajaj ont atteint en moyenne 204K au cours des 12 derniers mois, 13% de plus que FY20 malgré l’impact de Covid.

À retenir : le PAT 1Q de Bajaj a baissé de 20 % QoQ (6% en dessous de 1QFY20) mais était conforme à JEFe. L’EBITDA a chuté de 27% en QoT alors que les volumes ont baissé de 14% en QoT tandis que la marge d’Ebitda s’est contractée de 260 pb en QoQ en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la baisse des volumes. La demande domestique 2W devrait se remettre d’un creux cyclique anormal tandis que les exportations ont bien résisté. Les pressions sur les marges devraient également culminer en 1HFY22. Nous avons réduit le BPA FY22-23E d’un léger 2-4% mais conservons Buy avec un Rs 4 400 PT inchangé.

Résultat en ligne au premier trimestre : les volumes de Bajaj au premier trimestre ont chuté de 14 % au premier trimestre (19 % en dessous du premier trimestre de l’exercice 2020) alors que la deuxième vague de Covid a pesé lourdement sur la demande intérieure. L’EBITDA a chuté de 27% QoQ mais n’était que de 7% en dessous du 1TFY20 et était en ligne avec JEFe. La marge brute au premier trimestre s’est contractée de 120 points de base en glissement trimestriel, les coûts des matières premières ayant augmenté d’environ 370 points de base en glissement trimestriel, mais a été largement compensée par des hausses de prix et un meilleur mix. La marge d’EBITDA au premier trimestre a encore baissé de 260 pb au premier trimestre, tirée par l’effet défavorable du levier d’exploitation. Le bénéfice net du premier trimestre a baissé de 20 % au premier trimestre, à seulement 6 % en dessous du premier trimestre de l’exercice 2020 et en ligne avec JEFe.

La demande intérieure se remet des creux de Covid : la demande intérieure de 2W, bien qu’à la traîne des véhicules de tourisme, se remet de la deuxième vague de Covid et nous pensons qu’elle devrait connaître un rebond cyclique au cours des deux prochaines années après un creux anormal. Bajaj s’attend à ce que les ventes au détail de l’industrie augmentent en glissement annuel au deuxième trimestre, mais que les ventes en gros soient stables en glissement annuel, car les niveaux de stocks sont plus élevés cette année. Bajaj a gagné une part de marché de 160 pb dans les motos en 1QFY22 grâce au récent lancement de Pulsar 125cc ; sa part dans le segment 125cc+ est cependant en baisse de 400 points de base au 1TFY22. Les 3W domestiques ont été soumis à de fortes pressions, mais même ici, la demande s’améliore de manière séquentielle.

Les exportations se portent bien : les exportations 2W et 3W de Bajaj ont atteint en moyenne 204K au cours des 12 derniers mois, soit 13% de plus que l’exercice 20 malgré l’impact de Covid. La firme a déclaré que la demande se maintient bien, sauf sur certains marchés d’Asie et d’Afrique en raison des blocages liés à Covid.

Les pressions sur les marges devraient culminer au cours du premier trimestre : Bajaj s’attend à une autre augmentation d’environ 3 ppt en QoQ des coûts des produits de base au cours du deuxième trimestre, mais a pu compenser environ les deux tiers de l’impact par des augmentations de prix. Alors que les marges brutes du deuxième trimestre devraient être en baisse au cours du trimestre, nous nous attendons à ce que la marge d’EBITDA soit stable, car des volumes plus élevés devraient générer un effet de levier d’exploitation.

Maintien de l’achat : nous avons réduit le BPA des exercices 22-23E d’un léger 2 à 4 % en tenant compte de la baisse des volumes et des marges. Nous voyons toujours 16% de volume et 21% de TCAC de BPA sur FY21-23E. Son 17x FY23 est raisonnable et le rendement du dividende à 4-5% devrait fournir un soutien. Nous maintenons Buy mais préférons TVS et Eicher à Bajaj dans l’espace 2W. Out Rs 4 400 PT est basé sur 18x FY23 PE.

