Bajaj Auto: Maintenez “ acheter ”, co enregistre une croissance de 26,1% de son chiffre d’affaires

Les marges de Bajaj Auto (BAL) Q4FY21 ont été supérieures aux attentes du consensus à 17,7% (en baisse de 65 points de base sur l’année). La résilience de la marge de BAL a été tirée par l’augmentation du mix d’exportation (en hausse de 340 pb / s à 46,4%) et l’augmentation de la part de Pulsar-125cc a conduit à un mix de motos domestique supérieur (part en hausse de 13,7% à 26,3%). L’accent mis par la direction sur la construction de véhicules électriques en commençant par Chetak est un avantage à long terme. Ils estiment que les opérateurs historiques existants sont bien placés en termes de distribution technologique et de marque pour gérer l’entrée potentielle de start-up soutenues par le PE dans les 2W. Nous pensons que les principaux moteurs de rentabilité de BAL restent la demande d’exportations sur les marchés des produits de base (par exemple, l’Afrique, l’Amérique latine), les incitations à l’exportation / avantages de change, c) la premiumisation sur le marché intérieur. Le titre reste attractif avec un rendement <15x PE / 5,4% FCF sur la base de l'exercice 23E. Nous maintenons «acheter».

Faits saillants du trimestre: BAL a annoncé une croissance de 26,1% en glissement annuel de ses revenus, l’ASP ayant augmenté de 6,9% à ~ Rs 73,5k / unité soutenue par le mix de produits et les hausses de prix (~ 2%). La marge d’EBITDA s’est contractée d’environ 65 points de base sur l’année, malgré un contrôle strict des coûts de personnel (en baisse de 145 points de base sur l’année) et des autres dépenses (en baisse de 131 points de base sur l’année). La marge brute s’est contractée de 341 points de base en raison de la hausse des coûts en RM alors que les prix du panier des produits de base ont légèrement augmenté (inflation d’environ 4% au quatrième trimestre). BAL a déclaré un PAT de ~ Rs 13,3 milliards (en hausse de 2% en glissement annuel) et déclaré un dividende de Rs 140 / action.

Principaux points à retenir de l’appel sur les revenus: La direction a indiqué, deuxième exportation la plus élevée (~ Rs 40 milliards); BAL a vendu les motos Pulsar les plus élevées de tous les temps avec une variante de 125 cm3 menant la croissance (128 000 unités au 4e trimestre), avec ~ 77% de ventes dans des zones géographiques où BAL occupe une position de leader; La stratégie de BAL en matière d’électrification se concentre sur l’expansion du marché via le produit et non sur la réduction des prix qui, selon eux, rendraient le modèle d’entreprise non durable; la demande intérieure de CV augmente progressivement.

