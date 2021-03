Bajaj Auto modifie sa politique de distribution de dividendes

Les actions de Bajaj Auto ont augmenté de 2,46% sur l’ESB jeudi à Rs 3 663,45 après l’annonce.

Bajaj Auto, le fabricant de deux et trois roues riche en liquidités, a modifié jeudi sa politique de distribution de dividendes. La société a déclaré qu’elle arriverait à son ratio de distribution de dividendes sur la base des fonds excédentaires disponibles auprès de la société et qu’elle paierait un pourcentage des bénéfices après impôt sur les finances autonomes de la société.

Avant l’amendement, la politique de distribution des dividendes était d’environ 50% des bénéfices après impôt sur les financières autonomes dans la mesure du possible. Conformément à la politique révisée, la distribution de dividendes serait jusqu’à 90% lorsque le surplus de trésorerie est supérieur à Rs 15 000 crore. Si l’excédent se situait entre Rs 7 500 crore et Rs 15 000 crore, le paiement du dividende atteindrait 70%, et si l’excédent était inférieur à Rs 7 500 crore, les dividendes atteindraient 50%.

Les fonds excédentaires à des fins de dividende comprennent les investissements en actifs financiers autres que les actions de sociétés du groupe et les investissements stratégiques. Le dividende final sera recommandé par le conseil à l’approbation des actionnaires en assemblée générale, tandis que l’acompte sur dividende, le cas échéant, pourra être déclaré par le conseil.

Bajaj Auto a déclaré que sa politique de distribution de dividendes visait principalement à améliorer la valeur à long terme pour les actionnaires et la croissance durable afin que les actionnaires puissent participer à la croissance de la société tout en maintenant une base financière solide de longue date. La distribution de dividendes serait soumise à des facteurs internes et externes, mais le conseil s’efforcerait que le montant du dividende pour chaque exercice soit stable et constant.

Les entreprises cherchent à offrir aux actionnaires une rémunération plus élevée tout en distribuant des dividendes et en remettant des liquidités aux actionnaires. Hindalco, une société du groupe Aditya Birla, a modifié son plan de distribution de dividendes en février 2021 et a déclaré que la société s’efforcerait de distribuer un dividende de l’ordre de 8 à 10% du flux de trésorerie disponible chez Hindalco au niveau consolidé sous réserve de facteurs et conformités. Auparavant, la société a versé un dividende sur le bénéfice net autonome.

La société de technologie Infosys a augmenté le paiement de 70% du flux de trésorerie disponible à 85%. Nilanjan Roy, directeur financier d’Infosys, avait déclaré lors de la réunion des analystes de la société en novembre 2020, qu’ils avaient révisé leur politique d’allocation de capital pour verser plus d’argent aux actionnaires et donner plus de prévisibilité à leurs rendements.