Bajaj Chetak electric pour se connecter à la technologie des scooters électriques avec l’aide de Sibros

Le nouveau scooter électrique Bajaj Chetak bénéficiera de la technologie de scooter électrique connecté avec Sibros. La plate-forme Deep Connected de la société permettra une connectivité intégrée au cloud et à l’application mobile myChetak.

Sibros, un système de véhicule connecté Over-the-Air (OTA) pour les équipementiers du monde entier, a annoncé aujourd’hui que Bajaj Auto a déployé sa plate-forme Deep Connected qui fonctionne désormais sur la flotte de scooters électriques Chetak de l’entreprise. Les produits intégrés et cloud de Sibros fournissent aux scooters électriques Chetak des mises à jour logicielles et micrologicielles OTA sécurisées, ainsi que des informations détaillées sur les données véhicule-cloud pour tous les capteurs intégrés, l’analyse et le diagnostic des batteries EV.

L’intégration basée sur l’API de Sibros a connecté sa plate-forme aux systèmes de gestion d’entreprise et de concessionnaire pour automatiser les flux de travail de gestion des logiciels et des données, y compris son évolutivité future.

Le scooter électrique Chetak connecté améliore l’expérience numérique du client en intégrant les données du véhicule et les commandes de l’utilisateur à partir d’un centre de commande cloud central pour une visibilité OEM afin de fournir des services client, ainsi que dans l’application mobile myChetak. La toute nouvelle application fournie par la plate-forme Sibros offre un éventail de fonctionnalités utilisateur puissantes telles que des commandes de géolocalisation, des alertes de vol et d’accident, une clé numérique, des données de trajet, des rappels d’entretien et un dépannage de diagnostic OTA.

« La plate-forme Deep Connected de Sibros répond aux besoins uniques des équipementiers de deux-roues avec des mises à jour logicielles OTA approfondies, sûres et sécurisées, une collecte de données, des commandes à distance et une gestion de flotte à partir d’un système unique », a déclaré Hemant Sikaria, PDG et co-fondateur de Sibros. . « Nous sommes ravis de nous associer à Bajaj, le constructeur OEM de deux-roues le plus précieux au monde, pour fournir des capacités de véhicule à cloud approfondies, sûres et sécurisées afin d’accélérer leur cheminement vers le succès des véhicules connectés. »

En juillet 2021, Bajaj Auto a ouvert son service de réservation en ligne pour le scooter électrique Chetak dans les grandes villes indiennes, la majorité des réservations étant remplies dans les 72 premières heures. La demande précoce et élevée pour le scooter électrique signale le changement dans les préférences des clients pour un transport plus propre, ainsi que les tendances mondiales croissantes dans le secteur de la micro-mobilité.

« Les avantages du déploiement de la plate-forme de connectivité Sibros pour nous sont multiples et représentent des économies de coûts et des avantages concurrentiels très significatifs », a déclaré Rakesh Sharma, directeur exécutif de Bajaj Auto. « La possibilité de réparer et de mettre à niveau à distance les logiciels et les micrologiciels réduira considérablement nos futurs coûts de rappels et de réparations sous garantie, et leur plate-forme permet à Bajaj de créer et de déployer rapidement une suite presque illimitée de nouvelles fonctionnalités et services logiciels. C’est une plateforme très dynamique et nous sommes ravis de travailler avec la formidable équipe de Sibros.

Selon Mordor Intelligence, le marché des deux-roues connectés devrait croître à un TCAC de 40 % jusqu’en 2026, alimenté par l’électrification, les progrès de l’IoT, la connectivité intégrée et des technologies telles que les mises à jour logicielles OTA pour garder les véhicules frais et les propriétaires heureux. En plus de la forte demande des consommateurs soucieux de l’environnement, les attentes de croissance rapide pour l’industrie des deux-roues seront alimentées par une demande en plein essor dans la gestion de flotte, Fleet-as-a-Service, la location de scooters et l’économie des concerts.

