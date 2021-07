Bajaj Finance enregistre une forte augmentation des nouveaux prêts au cours du trimestre de juin

in

L’excédent de liquidité consolidé de Bajaj Finance s’élevait à environ Rs 10 900 crore. La société a déclaré qu’elle restait bien capitalisée avec un ratio d’adéquation des fonds propres (CRAR) de 28,6% en juin 2021.

Bajaj Finance a annoncé mardi une augmentation des nouveaux prêts enregistrés au cours du trimestre de juin 2021 à 4,6 millions contre 1,8 million au premier trimestre de l’exercice 21. En rapportant des chiffres provisoires pour le trimestre de juin, la société a déclaré que les actifs sous gestion (AUM) pour le trimestre de juin s’élevaient à Rs 1 59 000 crore contre Rs 1 38 055 crore au 30 juin 2020.

La franchise client de Bajaj au 30 juin 2021 s’élevait à 50,5 millions contre 43 millions au 30 juin 2020. La société a déclaré avoir acquis 1,9 million de nouveaux clients au premier trimestre de l’exercice 22, contre 0,5 million au premier trimestre de l’exercice 21.

Le carnet de dépôts au premier trimestre de l’exercice 22 a augmenté de 2 200 crores de Rs et s’élevait à 28 000 crores de Rs au 30 juin 2021, contre 20 061 crores de Rs au 30 juin 2020. Après le rapport trimestriel provisoire, l’action Bajaj Finance a augmenté de 2,17 %. sur l’ESB pour clôturer à Rs 6 203,45.

