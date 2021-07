Bajaj Finserv se lance dans la gestion d’actifs : Sanjiv Bajaj

Bajaj Finserv a signalé une baisse de 31,5% en glissement annuel de son bénéfice consolidé après impôts pour le premier trimestre de l’exercice 22 à Rs 833 crore tandis que le revenu total était en baisse de 1,7% en glissement annuel à Rs 13 949 crore.

Bajaj Finserv entrera dans le secteur de la gestion d’actifs, a déclaré mercredi Sanjiv Bajaj, président et directeur général, Bajaj Finserv, lors de l’assemblée générale annuelle de la société. La société a demandé une licence pour créer une société de gestion d’actifs et attend l’approbation du Securities and Exchange Board of India. Grâce à cela, ils lanceraient d’abord des fonds communs de placement et, plus tard, une entreprise de services de gestion de portefeuille, a déclaré Bajaj. L’entreprise tirerait parti de la plate-forme numérique pour fournir des services à faible coût mais de grande valeur, a-t-il déclaré.

Le MD est impatient d’être un acteur du marché offrant tous les services financiers et de les fournir de manière transparente via une plate-forme basée sur des applications. La société a actuellement trois activités principales : la finance et deux entreprises d’assurance. La société a ajouté des activités de financement du logement et s’est également lancée dans les services de courtage en valeurs mobilières de détail avec le financement du commerce électronique, de courtage et de marge. Elle a fait une incursion dans les technologies de la santé avec Bajaj Finserv Health qui combine la technologie, les soins de santé et les services financiers pour les entreprises et les particuliers.

Bajaj a déclaré que les deux coentreprises d’assurance avec Allianz, Bajaj Allianz Life et Bajaj Allianz General Insurance, terminaient 20 ans cette année et toutes deux avaient bâti des entreprises solides avec une prime brute combinée de 24 000 crores de roupies et des actifs sous gestion d’environ 1 000 000 de roupies. crore au 31 mars 2021. Les partenaires n’ont pas l’intention d’entrer en bourse et de répertorier ces compagnies d’assurance, a déclaré Bajaj.

Annonçant les résultats du premier trimestre de l’exercice 22, Bajaj a déclaré qu’au cours du premier trimestre de l’exercice 22, la performance de Bajaj Finance avait été réduite en raison des blocages, mais la société avait pris des dispositions plus importantes pour rester solide en tant qu’entreprise. Le trimestre en cours serait meilleur que le précédent. L’activité d’assurance générale a connu une augmentation significative des réclamations en raison de Covid-19 tandis que l’activité d’assurance vie a augmenté de 45% au premier trimestre et a commencé l’année très fort, a déclaré Bajaj.

Bajaj Finserv a signalé une baisse de 31,5% en glissement annuel de son bénéfice consolidé après impôts pour le premier trimestre de l’exercice 22 à Rs 833 crore tandis que le revenu total était en baisse de 1,7% en glissement annuel à Rs 13 949 crore. La baisse du PAT a été largement attribuée aux variations de la valeur du marché. Les résultats consolidés de Bajaj Finserv comprenaient les résultats de ses filiales en propriété exclusive Bajaj Finance, Bajaj Allianz General Insurance et Bajaj Allianz Life Insurance Company. Les bénéfices de Bajaj Finance étaient de Rs 1 002 crore tandis que le PAT d’assurance générale était de Rs 362 crore et le PAT des actionnaires d’assurance-vie était de Rs 84 crore au cours du premier trimestre de l’exercice 22.

Les pertes sur prêts et provisions pour Bajaj Finance au T1FY22, y compris les pertes de crédit attendues, étaient de Rs 1 750 crore contre Rs 1 686 crore au T1FY21. Les réclamations de Covid-19 dans le secteur de l’assurance générale étaient passées à 238 crores de Rs au cours du trimestre, contre 14 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 21. Le secteur de l’assurance-vie a également vu des réclamations Covid-19 de Rs 288 crore au cours du trimestre par rapport à Rs 1 crore au T1FY21.

