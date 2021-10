Bajaj Housing Finance taux d’intérêt du prêt immobilier réduit jusqu’à Rs 5 crore, Rs 1 crore de recharge! Vérifier l’éligibilité

Le taux d’intérêt des prêts immobiliers de Bajaj Housing Finance a été révisé. Image représentative

Bajaj Housing Finance Limited (BHFL) a révisé son taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à 6,70 % par an, contre 6,75 % par an pour les candidats salariés et professionnels. Dans un communiqué, BHFL a déclaré que les candidats ayant une bonne cote de crédit, de bons revenus et de bons profils d’emploi peuvent postuler aujourd’hui et économiser considérablement en profitant de ce nouveau taux d’intérêt.

Les clients ayant un prêt immobilier existant peuvent également bénéficier du nouveau taux en optant pour un transfert de solde de prêt immobilier.

Les candidats éligibles peuvent transférer le montant du solde de leur prêt immobilier à BHFL et bénéficier du taux d’intérêt réduit. Le produit de transfert de solde de prêt immobilier est livré avec une facilité de prêt complémentaire, où un demandeur a la possibilité de bénéficier d’un prêt complémentaire important de Rs.1 Crore, ou même plus, d’éligibilité de base.

La société offre une gamme de fonctionnalités et d’avantages avec ses produits, dont beaucoup sont adaptés aux besoins des clients.

BHFL a déclaré qu’elle offrait des prêts sans contact, dans lesquels l’ensemble du processus est terminé virtuellement. Les candidats n’ont qu’à postuler via son site Web, après quoi toute la coordination est effectuée par téléphone ou par e-mail. La seule étape du voyage où vous devez rencontrer le représentant en personne est la dernière, où vous devez signer le contrat de prêt et remplir les autres formalités d’enregistrement.

Les candidats ayant de bons antécédents de crédit, des revenus et des antécédents professionnels peuvent demander un montant de prêt important de Rs 5 Crore, voire plus, selon l’éligibilité de base, a déclaré BHFL.

Prêts liés au taux de pension

Avec BHFL, les candidats auront la possibilité de bénéficier de prêts immobiliers dont le taux d’intérêt est lié à des références externes, telles que le taux repo. Ici, ils ont une chance de bénéficier des baisses de tarifs réglementaires.

BHFL a déclaré qu’une fois la demande de prêt approuvée et vérifiée, le montant est décaissé en 48 heures, sous réserve de certaines conditions.

Durée de remboursement de 30 ans

BHFL propose des échéances de remboursement flexibles pour garantir que les clients puissent rembourser confortablement dans les années à venir, sans trop épuiser leurs finances. Les candidats peuvent opter pour une durée allant jusqu’à 30 ans lorsqu’ils demandent un prêt immobilier auprès de BHFL.

Bonification d’intérêts en vertu du PMAY

BHFL est un institut de prêt de premier ordre enregistré auprès de la Central Nodal Agency. Les candidats éligibles peuvent bénéficier d’une bonification d’intérêt sur leurs prêts immobiliers dans le cadre du Pradhan Mantri Awas Yojana lorsqu’ils postulent auprès de Bajaj Housing Finance Limited. Bien que la validité des catégories MIG I et II n’ait pas été prolongée, les candidats peuvent toujours bénéficier du dispositif via les catégories LIG et EWS.

Aucun frais de prépaiement partiel et de saisie

Conformément aux directives de la RBI, les particuliers ayant des prêts immobiliers à taux d’intérêt variables peuvent choisir de rembourser soit une partie de leur prêt, soit la totalité, avant la fin de leur durée sans frais supplémentaires.

BHFL a plus de 5 000 projets approuvés. Les candidats qui achètent des propriétés dans le cadre de ces derniers bénéficient d’un traitement encore plus rapide, avec une meilleure chance de bénéficier des meilleures conditions d’emprunt possibles.

