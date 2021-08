Bajrang Dal brûle un livre devant le magasin d’Ahmedabad à cause d’une “représentation répréhensible” du Seigneur Krishna

Les travailleurs de Bajrang Dal ont brûlé le livre à l’extérieur d’un magasin d’Ahmedabad, alléguant qu’il contenait une « représentation répréhensible » du Seigneur Krishna. (Express Photo)

Les travailleurs de la tenue Bajrang Dal du Vishwa Hindu Parishad (VHP) ont brûlé samedi un livre illustré devant une librairie à Ahmedabad, dans le Gujarat, alléguant qu’il contenait une “représentation répréhensible” du Seigneur Krishna.

Samedi soir, une douzaine d’employés de Bajrang Dal sont entrés dans le magasin de vente au détail de la chaîne de cadeaux et de livres Latitude situé près du Rajpath Club et ont récupéré des exemplaires du livre, The Kamasutra, avant de les brûler à l’extérieur du magasin.

«Nous avons reçu une plainte selon laquelle un certain livre décrivant le dieu hindou Lord Krishna d’une manière répréhensible est vendu dans une librairie. Nous sommes allés au magasin et avons découvert que de nombreuses images et commentaires répréhensibles représentant Lord Krishna et Radha ont été publiés dans le livre avec des illustrations d’Utsav Bhattacharya », a déclaré Jwalit Mehta, président du North Gujarat Bajran Dal, à The Indian Express.

« En signe de protestation, nous avons brûlé le livre à l’extérieur du magasin. C’est également un avertissement aux libraires d’Ahmedabad que s’ils conservent du matériel répréhensible qui blesse les sentiments hindous, la prochaine fois, nous mettrons le feu à leurs magasins », a-t-il ajouté.

