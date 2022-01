Bakari accueille le co-animateur de Higher Learning Van Lathan et le médecin urgentiste Dr Italo Brown pour discuter de la dépolitisation du virus (7:24), expliquer comment COVID mute et produit de nouvelles variantes (14:58) et décomposer les avantages et les inconvénients des mandats de vaccination (33:23).

Hôte : Bakari Sellers

Invités : Van Lathan et Dr Italo Brown

Producteur exécutif : Jarrod Loadholt

Producteur : Donnie Beacham

