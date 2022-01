Bakari Sellers rôtit Ted Cruz pour avoir été « harcelé » par Tucker Carlson

Le ridicule public de Sen. Ted Cruz après son apparition très regardée jeudi soir sur Tucker Carlson Tonight a continué sur Don Citronl’émission de CNN vendredi.

commentateur politique démocrate Vendeurs de Bakari a dit à Lemon qu’il avait pitié de Cruz en regardant Tucker Carlson rabaisser le sénateur du GOP devant des millions de personnes pour avoir décrit le 6 janvier comme « l’anniversaire d’une violente attaque terroriste contre le Capitole » plus tôt cette semaine.

« Ted Cruz a été victime d’intimidation à la télévision nationale et je me sentais vraiment mal pour lui », a déclaré Sellers à Lemon vendredi à propos de la dernière apparition de Cruz dans l’émission de Carlson. « C’était comme une campagne anti-harcèlement. Cela aurait pu être la publicité.

Cruz a fait sa remarque « d’attaque terroriste » à propos des émeutiers du 6 janvier lors d’une audience du comité sénatorial mercredi concernant la surveillance de la police au Capitole il y a un peu plus d’un an.

Carlson a fustigé Cruz pour le commentaire lors d’un segment de mercredi soir dans son émission. Le présentateur de Fox News a également refusé de laisser le sénateur du Texas glisser la nuit suivante lorsque Cruz est revenu sur sa remarque sur l’émission de Carlson.

« La façon dont j’ai formulé les choses hier, c’était bâclé et c’était franchement stupide », a déclaré Cruz à Carlson jeudi.

« Je n’achète pas ça, » interrompit Carlson. « Je te connais depuis longtemps avant que tu n’ailles au Sénat. Vous étiez candidat à la Cour suprême. Vous prenez les mots aussi au sérieux que n’importe quel homme qui a déjà servi au Sénat.

« Vous avez répété cette phrase », a poursuivi Carlson. « Je ne pense pas que vous ayez utilisé cela par accident. Je ne le fais pas.

Sellers a souligné que le candidat républicain de l’époque Donald Trump a embarrassé Cruz de la même manière lors de la primaire présidentielle républicaine de 2016.

L’ancien président avait accusé le sénateur du GOP d’avoir acheté les droits d’utilisation d’une photo nue de la femme de Trump, Mélanie Trump, avant de partager l’image GQ Magazine de l’ancien mannequin avec l’un des supporters Super PAC de Cruz à utiliser dans une publicité de campagne.

Trump a ensuite retweeté un mème qui contenait une photo de Melania à côté d’une photo de la femme de Cruz, Heidi Cruz.

« Une image vaut mille mots », a déclaré le tweet.

Trump a également accusé le père de Cruz d’être impliqué dans l’assassinat de l’ancien président John F. Kennedy au cours de leur bataille primaire passionnée.

Les attaques personnelles contre la famille de Cruz l’ont initialement conduit à refuser de soutenir Trump après que Trump a finalement remporté l’investiture du GOP. Mais le sénateur du Texas a finalement fini par faire des appels de campagne au nom de Trump.

« Nous devons nous rappeler comment Donald Trump a parlé de la femme de cet homme comme d’un chien et qu’a-t-il fait? » Vendeurs rappelés.

« Et son père », a ajouté Lemon.

« Et son père – avec ces fantasmes mythiques », a précisé Sellers. « Et qu’est-ce que [Cruz] faire? Il a couru vers Donald Trump. Il a dit : « S’il vous plaît, s’il vous plaît, emmenez-moi. » Donald Trump a ri et l’a emmené.

« Regarder ça maintenant, regarder [Cruz] revenir en arrière, la seule chose que je pense qu’il est approprié pour nous de dire, c’est que nous voyons Ted Cruz », a poursuivi Sellers. « Il n’a pas nécessairement le courage testiculaire qu’il faut pour tenir tête aux gens qui l’intimident, ce qui ne le mettra pas dans une bonne position pour l’avenir. »

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, Chère Culture ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !