Bake Off 2021: Jürgen laisse les fans sangloter avec une lettre de sortie sincère

Tu vas nous manquer Jürgen ! (Photo : Canal 4)

La star de Great British Bake Off 2021, Jürgen Krauss, a laissé les fans dans un état absolu avec sa lettre de sortie sincère, comparant le fait d’être dans l’émission bien-aimée à voler vers la lune.

Dans l’épisode de ce soir sur Channel 4, le favori des fans a affronté Crystelle, Chigs et Giuseppe en demi-finale, concoctant une variété de pâtisseries pour avoir une chance de participer à la finale de la semaine prochaine.

Malheureusement, Jürgen est devenu le dernier boulanger à être éliminé par Prue Leith et Paul Hollywood, brisant les cœurs à travers le pays.

Dans sa lettre de sortie, le professionnel de l’informatique a rendu hommage aux amitiés qu’il a tissées avec les autres candidats, tout en expliquant comment son passage dans l’émission lui a donné plus de « confiance » dans sa pâtisserie.

« Qui veut voler vers la lune si vous pouvez être sur Bake Off ? C’était une course tellement fantastique !’ il a écrit.

« Préparer toutes les recettes m’a donné confiance pour expérimenter des saveurs dans la pâtisserie sucrée, comme je ne l’avais jamais fait auparavant. »

Jürgen a également remercié tous les téléspectateurs qui l’ont soutenu dans son voyage Bake Off.

«Un immense merci à vous tous pour la gentillesse et la chaleur de votre réponse et de votre soutien! Beaucoup d’amour, Jürgen », a-t-il déclaré.

Comme on peut s’y attendre, les fans de Bake Off étaient hors d’eux de tristesse face aux paroles déchirantes de Jürgen.

« Noooon, je ne suis pas d’accord avec ça – il était mon gagnant ! » une personne a tweeté.

« Dégoûté de lui, il était brillant », a déclaré un autre.

Paul a donné une poignée de main aux trois autres pâtisseries lors de la signature – snobant Jürgen (Photo: Channel 4)

Quelqu’un d’autre a répondu à la lettre de Jürgen en écrivant : « Je ne peux pas continuer après avoir lu ceci, la plus pure des âmes.

« Un héros même à la fin », a remarqué un autre.

Il n’y a pas assez d’emojis sanglotant dans le monde.

Après l’annonce de sa sortie sur Bake Off, Jürgen a admis qu’il « l’avait en quelque sorte vu venir ».

« Je pense que les autres sont plus choqués que moi », après que la caméra a montré les mâchoires de Giuseppe, Chigs et Crystelle tombant en réponse à son élimination.

Il a poursuivi: « C’est incroyable. J’ai vraiment aimé être ici, je me suis fait des amis pour la vie et je serai avec eux en esprit.

Après avoir admirablement performé tout au long de Bake Off, la sortie de Jürgen aurait pu être un choc encore plus grand étant donné qu’il est arrivé premier dans la technique de l’épisode de cette semaine.

Cependant, cela montre à quel point la concurrence est serrée avant la grande finale.

Le Great British Bake Off se terminera mardi prochain à 20h sur Channel 4.

