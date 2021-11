Bake Off 2021: Lizzie a traqué les boulangers avant d’atterrir sur le spectacle

Lizzie est la dernière pâtissière à être éliminée de la série (Photo: Channel 4)

Lizzie Acker de Great British Bake Off a parlé de son choc face à son parcours de fan «fou» de l’émission Channel 4 à la compétition dans la série 2021.

Le boulanger de 28 ans a été éliminé lors des quarts de finale hier soir alors que les juges Paul Hollywood et Prue Leith ont décidé qui abandonner en fonction de « qui mérite sa place en demi-finale ».

Écrivant dans sa lettre après sa sortie, Lizzie a salué son passage au programme comme une expérience « 10/10 ».

« Être sur Bake Off a été mental, je suis passée d’un fan fou de Bake Off et d’un harceleur des anciens boulangers à être dans la tente », a-t-elle écrit. « Je n’arrive toujours pas à comprendre. »

Lizzie a poursuivi: «Cela a été incroyable de rencontrer les personnes les plus fabuleuses et d’apprendre tellement de choses, pas toutes des choses de cuisine, mais des compétences de vie comme le vocabulaire, la danse grecque et les avantages du thé à la menthe (croyez-moi, Freya et Crystelle buvaient toutes les nuits).

‘Merci pour le soutien et les messages adorables. Lizzie.’

« Je suis passé d’un fan de Bake Off et d’un harceleur des anciens boulangers à celui d’être dans la tente. Je n’arrive toujours pas à comprendre ! Voici la charmante lettre de Lizzie à ses collègues fans de Bake Off. #GBBO pic.twitter.com/ymJ4z7qlHR – British Bake Off (@BritishBakeOff) 9 novembre 2021

Lizzie a été applaudie par les téléspectateurs pour avoir parlé de son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dans l’émission de cette semaine.

Le TDAH est une condition qui affecte le comportement des gens et peut rendre une personne agitée ou affecter sa concentration.

« Certaines personnes pensent que le TDAH, vous allez être fou, comme beaucoup d’énergie, mais la plupart du temps, c’est comme si vous aviez trop de pensées en tête et que vous ne saviez pas vraiment à quoi penser », a-t-elle déclaré. mentionné.

Ailleurs dans l’épisode, Chigs a reçu le prix du boulanger vedette, tandis que le favori des fans, Jurgen, a subi une catastrophe en laissant tomber ses rouleaux de saucisse végétalienne pendant la technique.

Le thème d’hier soir était sans semaine, les candidats étant chargés de préparer des pâtisseries végétariennes, végétaliennes et sans gluten.

Great British Bake Off est diffusé le mardi à 20h sur Channel 4.

