Bake Off 2021 : Qui est parti pendant la semaine de la pâtisserie ?

Jurgen a quitté la compétition (Photo: Channel 4)

Jurgen de Great British Bake Off a été éliminé de la série bien-aimée de Channel 4 lors de la demi-finale tendue de ce soir.

Les juges Prue Leith et Paul Hollywood ont choisi d’envoyer Chigs, Crystelle et Giuseppe se battre pour le titre vainqueur lors de la finale de la semaine prochaine après avoir impressionné la semaine de la pâtisserie.

Malheureusement, c’était la fin du chemin pour Jurgen, le comédien Matt Lucas ayant la malchance de lui révéler la nouvelle.

« Je me sens plutôt bien », a déclaré Jurgen en entendant le verdict. «Je l’ai en quelque sorte vu venir. Je pense que les autres sont plus choqués que moi.

Il a poursuivi: « C’est incroyable. J’ai vraiment aimé être ici, je me suis fait des amis pour la vie et je serai avec eux en esprit.

Chigs, Jurgen, Crystelle et Giuseppe ont participé à la demi-finale (Photo: Channel 4)

Les co-stars de Jurgen n’avaient que des éloges pour lui, Crystelle le qualifiant d' »inspiration » et de l’un des « boulangers les plus incroyables de tous les temps ».

Pendant ce temps, Noel Fielding a annoncé que Crystelle était le boulanger vedette.

Annonçant le titre convoité avec ses proches au téléphone, elle a déclaré: « Ce n’est pas une bonne nouvelle, tu ne vas pas me voir avant une semaine parce que j’ai le boulanger vedette! »

‘Je connais! Les gars, je suis en finale !’

Ce fut une semaine difficile pour Jurgen, qui a été snobé par une poignée de main de Paul Hollywood dans la Signature malgré le fait qu’il en ait distribué trois aux autres concurrents.

Reconnaissant le coup, Jurgen a déclaré: « Il y a eu trois poignées de main dans la tente et je n’en ai pas eu…

« En fin de compte, j’ai des ennuis maintenant. »

Bien que Jurgen ait semblé se racheter en prenant la première place de la technique, la teinte verte de son Showstopper est tombée à plat et a laissé Paul et Prue déçus.

Great British Bake Off se termine mardi à 20h sur Channel 4.

