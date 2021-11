Baker Mayfield blâme les fans des Browns pour les luttes de l’équipe (vidéo)

Baker Mayfield et les Browns de Cleveland ont remporté une vilaine victoire 13-10 contre les Lions de Detroit dimanche.

Après avoir été battu 45-7 par les New England Patriots la semaine précédente, Mayfield a mis en place une ligne de statistiques de 176 verges, un touché et deux interceptions sur 15 des 29 passes contre un groupe de Lions qui se situe maintenant à 0 -9-1 sur l’année.

Après avoir affiché un QBR de 8,6 dimanche, le troisième pire de sa carrière professionnelle, Mayfield a refusé de parler aux médias.

Lundi, il a tenté de réparer ce tort. Malheureusement, en cours de route, il a également réussi à jeter les fans des Browns sous le bus à cause des difficultés de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu des huées de la foule dimanche, voici la réponse de Mayfield :

Baker, sur les fans qui l’ont hué dimanche en seconde période : « Ce sont probablement les mêmes fans qui ne seront pas silencieux pendant que nous sommes en attaque et que nous essayons d’opérer. Alors, ne vous en souciez pas vraiment. #Browns pic.twitter.com/muKyxFWdFM – Jake Trotter (@Jake_Trotter) 22 novembre 2021

« Ce sont probablement les mêmes fans qui ne seront pas silencieux pendant que nous sommes en attaque et que nous essayons de fonctionner », a déclaré Mayfield. « Donc, ne vous en souciez pas vraiment. »

Aïe.

Ce n’est pas la première controverse à s’abattre sur les Mayfield au cours des dernières 24 heures. Dimanche, la femme de Baker, Emily, a accidentellement fustigé ses coéquipiers des Browns sur les réseaux sociaux – pour supprimer le message peu de temps après.

Et tout cela vient bien sûr sur les talons non pas d’un, mais de deux récepteurs larges différents l’appelant.

On dirait que les jours de Baker en tant que quart partant des Browns sont comptés à ce stade.

Peut-il changer les choses ? Bien sûr, peut-être. Le fera-t-il, cependant? Il semble de plus en plus que la réponse est non.

