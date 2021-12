Baker Mayfield déchire les modifications apportées par la NFL aux protocoles COVID, « Make Up Your Damn Mind »

— Boulanger Mayfield – qui est actuellement mis à l’écart après avoir été testé positif pour COVID-19 – dénigre les nouvelles règles de la ligue … en disant: « Décidez-vous des protocoles. »

Alors que les Baker’s Browns font face à une épidémie sauvage de COVID-19, le numéro 6 affirme que la NFL ne reportera pas le match de ce week-end en raison de problèmes d’argent.

« Se soucier réellement de la sécurité des joueurs signifierait retarder le jeu et continuer au rythme auquel il est… », a-t-il ajouté.

« Mais dire que vous ne testerez pas les joueurs vaccinés s’ils ne présentent pas de symptômes, alors tirer cela au hasard. Cela n’a aucun sens pour moi. »

La NFL vient d’annoncer des changements drastiques à ses protocoles COVID-19 … éliminant les repas en personne et nécessitant plus de masques alors que les cas se multiplient dans la ligue.

Les responsables ont annoncé les mesures dans une note aux équipes jeudi … en imposant des restrictions plus strictes aux entraîneurs et aux joueurs afin de « faire face à l’augmentation des cas et à l’avènement de la variante Omicron ».

En plus de plus de masquage et plus de repas en face à face… la ligue ordonne également aux équipes de mener des réunions à distance ou en extérieur, ainsi que d’interdire aux visiteurs extérieurs les déplacements sur la route.

Nouveau mémo sur les protocoles COVID-19 ajustés de la NFL et de la NFLPA pic.twitter.com/wC98yqlVUQ – Ian Rapoport (@RapSheet) 16 décembre 2021 @RapSheet

« Nous continuerons d’encourager fortement les injections de rappel comme protection la plus efficace », a ajouté la ligue dans son mémo.

Les responsables de la NFL ont également déclaré qu’ils envisageaient d’ajuster les « exigences de retour à la participation pour ceux qui se sont remis de COVID-19 » – ouvrant potentiellement la porte aux joueurs pour voir le terrain plus tôt après un test COVID positif.

Bien sûr, tout cela survient dans la foulée de la NFL qui voit des équipes perdre certaines de leurs plus grandes stars à cause du virus – avec des joueurs comme Jalen Ramsey, Odell Beckham Jr. et Boulanger Mayfield ayant tous été écartés cette semaine en raison de tests positifs.

La NFL soutient que les changements qu’elle propose sont fondés sur des données et soutenus par la science, et que la sécurité de ses joueurs, entraîneurs, personnel et toute la communauté de la NFL est l’objectif n°1.

Publié à l’origine – 14h00 PT