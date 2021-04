Quelque chose volait dans les airs et le quart-arrière des Cleveland Browns Baker Mayfield n’a pas pu l’identifier. Si vous vous souvenez plus tôt dans l’année, Baker et sa femme Emily sont allés sur Instagram pour partager leur histoire de voir quelque chose dans le ciel.

Regardez ci-dessous:

Maintenant, Baker Mayfield est de retour, double ses affirmations et explique une fois de plus sa version de l’histoire:

#Browns Baker Mayfield explique l’expérience «OVNI» de lui et de sa femme. pic.twitter.com/LNvaSvPPTr – Fred Greetham (@FredGreetham) 26 avril 2021

Baker croit-il? Tu ferais mieux d’y croire.

Baker Mayfield à propos de sa présumée observation d’OVNI: «Je crois.» – Jake Trotter (@Jake_Trotter) 26 avril 2021

#Browns Baker Mayfield: «Je crois fermement aux OVNIS et au Sasquatch. C’est réel, je l’ai vu… je crois. – Camryn Justice (@camijustice) 26 avril 2021

Twitter a eu quelques réflexions:

Lors de sa conférence de presse, Baker a réaffirmé une fois de plus sa croyance inébranlable en Sasquatch et les OVNIS. C’est mon QB! #Browns pic.twitter.com/HDRZFflnGr – Connelly (@ connelly2u) 26 avril 2021

De toutes les questions à poser à Baker sur les OVNIS? #Browns pic.twitter.com/yUBUgAC1da – Aaron Trigg (@ AaronTrigg2) 26 avril 2021

«Le quart-arrière des Cleveland Browns, Baker Mayfield, a déclaré qu’il avait repéré un OVNI tombant« tout droit du ciel »à Austin, sa ville natale.

pour @TexasMonthly pic.twitter.com/HEls32msTt – Lorenzo Gritti (@Lorenzo_Gritti) 20 avril 2021

Baker croit définitivement qu’il a vu quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit des extraterrestres, mais des choses plus folles se sont produites.

Comme les Browns à nouveau pertinents.

