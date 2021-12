Baker Mayfield remarque quelque chose d’étrange à propos du football au milieu d’un jeu 4-INT

Les Cleveland Browns sont tombés aux mains des Packers de Green Bay 24-22 samedi soir.

L’une des principales raisons de la perte était la performance du quart-arrière, Baker Mayfield.

Mayfield avait quatre choix ce jour-là et a reconnu après coup que son jeu était une des principales raisons de la défaite.

Ses commentaires parlent en grande partie d’eux-mêmes :

« J’ai blessé cette équipe », a déclaré Mayfield. « C’est la chose la plus frustrante pour moi parce que je pensais que notre défensive jouait énormément contre une très, très bonne attaque. Mais quand vous retournez le ballon… et que vous leur donnez des opportunités supplémentaires, ils vont en profiter. C’est juste qui ils sont.

Alors que Mayfield a définitivement pris en charge ses lacunes après le match, de nombreux fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer qu’il a fait le contraire pendant celui-ci.

Baker lance 3 INT et maintenant il regarde les ballons de football lol pic.twitter.com/hRiebmIvD0

Inutile de dire que les médias sociaux ont eu quelques réactions :

C’est comme si je regardais mes déchets après le coït en me demandant pourquoi cela continue de me décevoir. Sachant très bien que c’est la consommation d’alcool et le manque d’exercice.

– jayyyyyy (@thikkshady2) 26 décembre 2021