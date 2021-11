Baker Mayfield s’est moqué des fans des Browns qui l’ont hué lors de la victoire contre les Lions

Les Cleveland Browns ont échappé au match de la semaine 11 dimanche avec une victoire contre les Lions sans victoire, mais d’après la réaction de Baker Mayfield, il aurait été facile de confondre le résultat avec une défaite.

Mayfield a eu une performance erratique lors de la victoire 13-10, lançant deux choix avec 176 verges par touché. C’était suffisant pour remporter la victoire, mais les fans des Browns étaient frustrés, tout comme Mayfield lui-même.

Mayfield a été hué par certains fans dans la foule après sa deuxième interception du match. Il a également fini par sauter la disponibilité obligatoire des médias après le match, ce qui n’était pas quelque chose que Baker était connu pour faire. Lundi, il a recommencé à parler avec les journalistes et il a déclaré que son absence du dimanche n’était pas due aux fans qui l’avaient hué.

Il a quand même pris un coup contre ces fans.

Baker, à propos des fans qui l’ont hué dimanche en seconde période : « Ce sont probablement les mêmes fans qui ne seront pas silencieux pendant que nous sommes en attaque et que nous essayons d’opérer. Alors, ne vous en souciez pas vraiment. » #Browns pic.twitter.com/muKyxFWdFM – Jake Trotter (@Jake_Trotter) 22 novembre 2021

Mayfield a dit :

Donc, il ne s’en soucie pas vraiment, mais il s’en soucie en quelque sorte. Pourtant, ce n’était pas le genre de réponse qui irait bien avec les fans qui étaient frustrés par la performance de Baker.

Quant au fait de sauter les obligations médiatiques, Mayfield a déclaré qu’il était simplement frustré par sa mauvaise performance et qu’il voulait un peu de temps pour en retirer l’émotion.

#Browns Baker Mayfield sur le fait de ne pas parler après le match pic.twitter.com/ioYrlKrYyg – Mary Kay Cabot (@MaryKayCabot) 22 novembre 2021

Et malgré des blessures, des matchs instables et le drame d’Odell Beckham, les Browns ont une fiche de 6-5 et ont encore quatre matchs de division à jouer. Mayfield aura l’occasion de garder les fans de son côté (ou de les frustrer encore plus – également une option).