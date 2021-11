Baker Mayfield s’étouffe en discutant du condamné à mort Julius Jones à l’approche de l’exécution

Baker Mayfield a beaucoup à faire en tant que quart partant des Cleveland Browns et n’a aucun problème à parler des défis auxquels il est confronté chaque jour. Cependant, lorsqu’il a commencé à parler du condamné à mort Julis Jones, Mayfield est devenu très ému. Lorsqu’il s’est adressé aux journalistes mercredi, Mayfield a été interrogé sur Jones, qui devrait être exécuté jeudi.

« Oui, c’est assez dur, pour être honnête avec vous », a déclaré Mayfield alors qu’il commençait à s’étouffer, selon Yahoo Sports. « Ce n’est pas quelque chose dont il est facile de parler. Cela fait un moment que j’essaie de faire énoncer les faits et de dire la vérité. Mais c’est difficile d’y penser. » Jones est dans le couloir de la mort pour la fusillade mortelle de Paul Howell pendant un détournement de voiture en 1999 dans la région d’Oklahoma City. Jones a maintenu son innocence et a déclaré que son coaccusé Christopher Jordan l’avait accusé du crime. Jordan a accepté un accord de plaidoyer en tant que chauffeur en fuite et a été libéré après avoir purgé 15 ans de prison.

Baker Mayfield était ému lorsqu’on l’a interrogé sur Julius Jones, qui risque d’être exécuté jeudi dans l’Oklahoma après 19 ans dans le couloir de la mort. Mayfield espère que @GovStitt et Dieu pourront intervenir. pic.twitter.com/iJWRLYZXDE – clevelanddotcom (@clevelanddotcom) 17 novembre 2021

Jones, 41 ans, avait 19 ans à l’époque et fréquentait l’Université de l’Oklahoma et prévoyait de rejoindre l’équipe de basket-ball. Il a déclaré que trois détenus distincts qui avaient purgé une peine avec Jordan ont déclaré qu’il leur avait admis avoir commis le crime. Les avocats de Jones n’ont appelé aucun témoin à son procès et n’ont pas présenté son alibi, à savoir qu’il était à la maison avec ses parents et sa sœur la nuit du meurtre.

Les procureurs dans l’affaire soutiennent que l’arme du crime a été retrouvée enveloppée dans un bandana rouge avec l’ADN de Jones dessus dans un vide sanitaire de la maison des parents de Jones. Ils soulignent également que le témoignage de Jordan est l’une des raisons pour lesquelles Jones est coupable. Cependant, certains aspects de l’affaire sont en cause. Outre les propos racistes d’un membre des forces de l’ordre, la sélection du jury a suscité des doutes sur la condamnation de Jones.

« Nous ne sommes pas au même jour et au même âge », a déclaré Mayfield dans un bref documentaire publié par la NFL en 2019. « Il y a du bien et du mal. Ce n’est plus la même chose qu’avant, ce qui avait toujours tort. » Tous les appels juridiques de Jones ont échoué, mais l’exécution peut être arrêtée par le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt. Cependant, Stitt a refusé de rencontrer la famille de Jones, l’équipe juridique ou son pasteur.