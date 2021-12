Baker Mayfield sonne sur les protocoles COVID de la NFL : « Décidez-vous »

La variante Omicron du virus COVID-19 pose des problèmes aux organisations sportives professionnelles du monde entier. De la NBA à la LNH et même à la NFL, les ligues ont du mal à contenir les épidémies entre les équipes.

Jeudi, la NFL a mis à jour ses protocoles COVID dans le but de lutter contre la propagation, avec des mandats tels que le masquage obligatoire et les réunions virtuelles devant entrer en vigueur immédiatement. L’un des aspects les plus intéressants du nouveau protocole concerne les mandats pour les joueurs entièrement vaccinés, car un joueur vacciné et asymptomatique peut reprendre le jeu en aussi peu qu’une journée tant qu’il est négatif avec un test régulier et un test rapide.

Ce changement, cependant, ne convient pas à Baker Mayfield, quart-arrière des Cleveland Browns, qui a également été testé positif pour COVID il y a tout juste un jour.

Mayfield n’est pas le seul à partager ses sentiments sur la gestion de COVID-19 par la NFL cette saison, alors que l’ailier défensif des Browns Myles Garrett a également parlé des protocoles de la ligue jeudi.

Il est clair que la frustration commence à déborder des joueurs de la NFL sur les protocoles COVID et juste l’état des choses en général. Le retour rapide d’une nouvelle variante et le rythme rapide auquel les joueurs ont été mis en protocole se sont considérablement intensifiés au cours de la semaine dernière environ, et pas seulement dans la NFL non plus.

Espérons pour le bien de tous que la NFL clarifie les procédures et que les cas commencent à diminuer.