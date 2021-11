Bakkt annonce son soutien aux opérations de trading avec Ethereum via sa plateforme

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Désormais, Bakkt autorise les opérations de trading avec Bitcoin et Ethereum. Les produits et services associés à la monnaie numérique seront activés dans les semaines à venir.

La société de gestion d’actifs numériques cotée à la Bourse de New York, Bakkt, a annoncé aujourd’hui qu’elle ajouterait Ethereum à sa plate-forme, de sorte que les clients intéressés pourront désormais échanger avec la monnaie numérique via ledit service. .

Cela a été révélé par Bakkt dans un communiqué publié aujourd’hui, dans lequel ils révèlent que la mesure est due au grand intérêt manifesté par les utilisateurs et les adeptes de la plateforme.

À cet égard, la déclaration se lit comme suit :

« L’incorporation d’Ethereum par Bakkt intervient à un moment d’intérêt croissant et d’adoption des crypto-monnaies. Dans son « Enquête sur les crypto-monnaies pour les consommateurs américains » 2, Bakkt a constaté que près de la moitié des personnes interrogées avaient acheté un type de monnaie numérique au cours de la dernière année, ce qui souligne la popularité croissante d’Ethereum et d’autres. De nombreux non-adoptants ont également exprimé leur intérêt à acquérir la devise avant la fin de l’année. »

Pour rendre cela possible, un représentant de la firme a indiqué que Bakkt avait déjà fait toutes les démarches nécessaires pour proposer des opérations commerciales avec la crypto-monnaie, ils incluront donc des produits et services dans les semaines à venir.

En ce qui concerne cette mesure, le PDG de Bakkt, Gavin Michaels, a noté :

«Chez Bakkt, offrir aux utilisateurs des opportunités flexibles de profiter de leurs actifs numériques est considéré comme primordial, et l’ajout d’Ethereum apporte une crypto-monnaie populaire et croissante à notre liste commerciale… Les utilisateurs de Bakkt ont déjà apprécié les capacités de l’application pour échanger Bitcoin et nous sommes convaincus que l’incorporation d’Ethereum sera un complément à notre écosystème croissant de partenaires et d’actifs. »