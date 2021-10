Bakkt commencera à négocier sur le NYSE ce lundi 18 octobre

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bakkt commencera à être négocié sur le NYSE lundi sous le symbole « BKKT ».

***

Marché des actifs numériques Bakkt Holdings vient d’annoncer la finalisation de sa fusion avec la société d’acquisition ad hoc VPC Impact Acquisition Holdings. Dans un communiqué de presse publié le 15 octobre, Bakkt a déclaré que la société combinée, qui opère désormais sous le nom de Bakkt Holdings Inc., commencera à se négocier à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole boursier « BKKT » le 18 octobre.

Déjà en janvier de cette année, l’intention de devenir publique avait émergé. Maintenant, cela deviendra réalité.

Le PDG Gavin Michael a déclaré que la fusion fournissait le capital nécessaire qui soutiendra l’innovation continue de Bakkt.

« Nous attendons avec impatience que notre plate-forme continue de redéfinir le marché des actifs numériques sur lequel elle opère, et nous sommes ravis de l’opportunité d’accélérer notre innovation, notre croissance et notre échelle en tant qu’entreprise publique », a déclaré Michael dans le communiqué.

Et il ajouta :

« Nous restons concentrés sur la création d’un écosystème de partenaires plus large, l’expansion des actifs numériques que nous capturons et fournissons aujourd’hui, et nous prenons de l’ampleur en nous associant à des sociétés leaders du secteur telles que Choice Hotels, Wyndham Rewards, Google, Finastra et Starbucks, pour n’en nommer que quelques-unes. »

Selon Finbold, le regroupement d’entreprises a généré des revenus bruts d’environ 448 millions de dollars US pour Bakkt, que la société devrait utiliser pour améliorer sa plate-forme, soutenir les efforts de marketing et accélérer les partenariats actuels et futurs qui pourraient alimenter sa croissance.

BAKKT : Être un nouveau moyen de paiement

Selon Michael, la conversion de devises numériques comme Bitcoin en espèces, que les consommateurs peuvent envoyer ou dépenser, pourrait débloquer jusqu’à 1,2 billion de dollars en valeur stockée dans ces actifs numériques.

« Nous essayons d’être une nouvelle méthode de paiement qui permet aux gens d’accéder à des liquidités dans des actifs qui n’ont traditionnellement aucune liquidité associée », a déclaré Michael dans une interview avec Pymnts en août.

Il y a beaucoup d’avancées de Bakkt cette année. Par exemple, en mars, il a annoncé le lancement d’une nouvelle application pour appareils mobiles, qui fonctionne comme un portefeuille numérique et permettra à ses utilisateurs d’utiliser leurs fonds au mieux.

De plus, depuis avril, les clients de Starbucks peuvent payer leur café, sandwichs et autres produits avec Bitcoin en profitant de l’application de portefeuille numérique Bakkt. Michael a expliqué qu’un grand groupe d’utilisateurs a participé aux tests avant le lancement.

De même, en juin, il a annoncé le lancement d’une carte de débit pour les paiements avec des crypto-monnaies. Et ce même mois d’octobre, il a annoncé qu’il s’intégrait à Google Pay pour offrir à ses utilisateurs un autre moyen de dépenser des crypto-monnaies dans les paiements quotidiens. Le partenariat avec Google permettra « d’étendre la portée et la convivialité des actifs numériques pour répondre à la demande et aux préférences en évolution rapide des consommateurs », a écrit Bakkt.

Sources : Bakkt, Finbold, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash