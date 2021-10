Bakkt crypto exchange s’associe à Google pour les paiements

tldr; Bakkt s’est associé à Google pour permettre à ses utilisateurs d’acheter des biens et des services à l’aide de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies via le portefeuille et le système de paiement Google Pay. Les utilisateurs qui détiennent des cartes de débit émises par Bakkt pourront convertir leurs soldes cryptographiques pour effectuer des paiements fiduciaires à l’aide de Google Pay. L’échange prévoit de créer de nouvelles fonctionnalités d’analyse et de géolocalisation sur sa plate-forme à l’aide des outils Google Cloud.

