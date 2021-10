Bakkt entre en bourse : sera cotée à la bourse de New York

Plusieurs mois après avoir initialement présenté son projet de devenir une société cotée en bourse, Bakkt a annoncé que l’événement aurait lieu du lundi 18 octobre. Ainsi, Bakkt rejoindra Coinbase en tant que société liée à la crypto-monnaie dont les actions seront négociées sur des bourses géantes.

CryptoPotato a annoncé au début de cette année l’intention de Bakkt de devenir publique par le biais d’une fusion avec VPC Impact Acquisitions Holdings. Les deux parties ont en effet fusionné peu de temps après avoir ouvert la voie à la plate-forme à terme Bitcoin d’ICE pour que ses actions soient négociées sur une bourse américaine avec une valorisation d’entreprise estimée à 2,1 milliards de dollars. La société a publié un communiqué de presse plus tôt cette semaine confirmant qu’elle avait terminé toutes les négociations. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Bakkt commenceront à être négociés à la Bourse de New York le lundi 18 octobre 2021, sous les symboles boursiers BKKT et BKKT WS.

« Aujourd’hui marque un jour spécial pour Bakkt. La clôture du regroupement d’entreprises nous fournit le capital nécessaire pour continuer à faire ce que nous faisons le mieux, c’est-à-dire innover. Nous sommes ravis d’entrer dans le prochain chapitre et nous sommes impatients de propulser nos initiatives de croissance et de faire avancer notre mission de connecter l’économie numérique. » – a commenté le PDG Gavin Michael.

Selon la publication, Bakkt a réalisé un produit brut d’environ 450 millions de dollars grâce à la fusion d’entreprises. La société prévoit d’utiliser les fonds pour financer des investissements dans « les capacités et les efforts de marketing de la plate-forme, et pour accélérer les partenariats actuels et futurs ». Ainsi, Bakkt rejoindra Coinbase, qui est devenue la première société de crypto géante à entrer en bourse. Comme indiqué en avril de cette année, COIN a commencé à se négocier sur le Nasdaq et la valorisation de la société à l’époque dépassait 100 milliards de dollars.

La source