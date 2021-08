Bakkt et Quiznos s’associent pour les paiements cryptographiques ⋆ Crypto nouveaux médias

Bakkt Holdings, LLC – une plate-forme d’investissement crypto conçue pour les institutions – s’est associée à Quiznos, une sandwicherie populaire, pour permettre aux clients de payer des aliments et des boissons avec crypto.

Bakkt et Quiznos s’associent pour booster les achats de crypto

Bitcoin et bon nombre de ses homologues numériques ont été initialement conçus pour servir d’outils de paiement. Ils ont été conçus pour que les utilisateurs puissent mettre de côté, les cartes de crédit et les chèques, obtenant ainsi une plus grande indépendance financière et utilisant la crypto pour effectuer des achats quotidiens. Cependant, la volatilité continuant d’empêcher le bitcoin de faire son travail, de nombreux points de vente et magasins ont rejeté l’idée d’accepter la crypto pour les biens et services, et donc ce voyage a été plutôt lent.

Bakkt est apparu pour la première fois fin 2019. La plate-forme a été conçue pour faire de grandes choses pour l’espace crypto, bien qu’au début, elle ait eu des débuts moins que stellaires. Les résultats ont finalement fait chuter fortement l’espace bitcoin en quelques heures seulement, le bitcoin passant de la fourchette moyenne de 9 000 $ à environ 8 100 $ par unité en un rien de temps.

Bien que l’actif se soit depuis rétabli, Bakkt a été confronté à une forte concurrence de la part de nombreuses plates-formes numériques similaires, et les échanges et les partenariats s’étendant de Bakkt ont, dans certains cas, été dépassés. Cependant, cela ne signifie pas que l’entreprise est en panne pour le compte, et il semble que Bakkt fasse tout ce qui est en son pouvoir pour continuer son voyage vers le haut de l’échelle financière.

À l’heure actuelle, le partenariat entre Bakkt et Quiznos passe par une phase pilote. En d’autres termes, toutes les boutiques Quiznos n’ont pas accepté d’accepter la crypto-monnaie pour les achats. Seuls quelques-uns ont fait la queue et, étant donné que le programme réussit suffisamment, nous pouvons voir les autres emplacements aux États-Unis approuver l’idée de payer avec la crypto, bien que pour l’instant, les choses soient encore à l’essai.

Un communiqué de presse annonçant la manœuvre précise ce qui suit :

Pour commencer le déploiement, certains emplacements Quiznos sur le marché de Denver seront les pionniers d’un nouveau mode de paiement innovant permettant aux clients d’acheter leur prochain repas avec bitcoin à l’aide de l’application Bakkt. Les clients qui téléchargent l’application Bakkt, achètent du bitcoin et l’utilisent pour acheter leur prochain repas Quiznos recevront 15 $ de bitcoin en récompense.

Garder les jeunes clients heureux

Mark Lohmann – le président de REGO Restaurant Group, propriétaire de la chaîne Quiznos – a déclaré dans une interview qu’il était enthousiasmé par les perspectives d’accepter la crypto pour les achats étant donné que les transactions en monnaie numérique semblent assez transparentes pour les clients. En outre, il dit qu’il a remarqué un plus fort désir de support crypto parmi les milléniaux et les jeunes acheteurs, et il est convaincu que l’attrait du restaurant augmentera dans les semaines à venir.

Les options de paiement cryptographiques dans les emplacements sélectionnés de Quiznos – qui comprennent le restaurant très fréquenté de l’aéroport de Denver – devraient être disponibles d’ici la mi-août.

