Bakkt Holdings est sur le point d’entrer en bourse à la Bourse de New York.

La plateforme de conservation et de négociation d’actifs cryptographiques Bakkt sera cotée à la Bourse de New York sous le ticker BKKT à partir du 18 octobre 2021. La société appartient à International Exchange Incorporated, qui détient le NYSE. Bakkt Holdings a une valorisation actuelle de plus de 2 milliards de dollars. Coinbase, un concurrent de Bakkt, a également été coté au NASDAQ lors de son introduction en bourse en avril de cette année.

Bakkt Holdings a annoncé en janvier qu’elle prévoyait de devenir publique.

Bakkt Holdings a annoncé pour la première fois en janvier qu’il prévoyait de rendre public et est maintenant prêt à concrétiser ces plans après avoir fusionné avec VPC Impact Acquisition Holdings et obtenu un partenariat avec Google. La fusion a vu la société devenir Bakkt Holdings. La société offre aux utilisateurs une plate-forme pour acheter, vendre et stocker des actifs numériques. Il fournit également un service de négociation de contrats à terme sur bitcoins aux investisseurs agréés et une application de paiement mobile, permettant les paiements chez les commerçants pour des articles de tous les jours.

L’entreprise utilisera Google Cloud pour créer un nouveau moteur d’analyse.

La récente fusion de Bakkt avec VPC Impact Acquisition Holdings verra 448 millions de dollars entrer dans ses coffres, qui seront utilisés pour des investissements et des partenariats de développement. Selon le PDG de la société, Gavin Michael, son objectif initial sera de sécuriser des partenariats et d’étendre les actifs numériques qu’elle propose. Le partenariat avec Google permettra aux utilisateurs de la carte de débit Visa de Bakkt de payer en bitcoin chez les marchands qui acceptent Google Pay. Il utilisera également Google Cloud pour créer un nouveau moteur d’analyse qui utilisera l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la géolocalisation.