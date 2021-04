Bakkt lance une application de paiement alors que les institutions se disputent les actifs cryptographiques

Les principales institutions financières étendent leurs services de crypto-monnaie, Bakkt lançant son application de paiement d’actifs numériques pour le grand public.

Bakkt a été lancé par Intercontinental Exchange en 2018, la société proposant des contrats à terme Bitcoin exclusivement à des investisseurs accrédités. L’application Bakkt est la première initiative de cryptographie de l’entreprise destinée au commerce de détail.

L’application de Bakkt a été testée par 500 000 utilisateurs invités à participer à son programme d’accès anticipé à la fin de 2020. La société organise également un cadeau d’un million de dollars pour encourager les gens à télécharger la plate-forme.

Lancée le 30 mars, l’application de paiement permet aux utilisateurs de gérer Bitcoin et d’autres actifs numériques, y compris les points de fidélité et les bons, pour effectuer des achats. Plus de 75 grandes marques proposent des cartes-cadeaux à prix réduit aux acheteurs qui utilisent l’application Bakkt, notamment Choice Hotels, GolfNow et Best Buy.

Les utilisateurs peuvent également gérer le solde de leur carte Starbucks via la plateforme. Karl Hebert Starbucks, vice-président de la carte mondiale, du commerce et des paiements, a déclaré:

«Starbucks est fier d’être un partenaire d’innovation avec Bakkt. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration alors que Bakkt cherchait à contribuer au développement d’une expérience de paiement unique et fiable qui permet aux clients de libérer la valeur de leurs actifs numériques sous forme de dollars américains. »

«Nous sommes ravis de présenter l’application Bakkt au public dans le cadre de notre voyage pour étendre l’accès aux actifs numériques à tous», a-t-il ajouté.

Dans l’annonce, Bakkt a déclaré que l’application est destinée à permettre «aux consommateurs et aux commerçants de débloquer la valeur de 1,2 billion de dollars d’actifs numériques» en incitant leur utilisation dans le commerce: «L’application Bakkt est conçue pour amplifier les dépenses de consommation, réduire les coûts de paiement et renforcer les programmes de fidélisation des commerçants. «

La plate-forme de paiement semble avoir été conçue pour la première fois comme un partenariat entre Bakkt et Stabucks en 2019, Bakkt ayant déterminé qu’elle publierait la plate-forme en tant qu’application autonome l’année suivante.

Le lancement de l’application intervient alors que la concurrence entre les institutions financières s’intensifie dans le secteur des actifs cryptographiques, avec PayPal déployant des paiements cryptographiques pour 29 millions de commerçants et Visa dévoilant des plans d’échange de l’USDC sur son réseau de cartes de crédit plus tôt cette semaine.

Goldman Sachs envisage également d’étendre ses services de crypto-monnaie, avec une note de service révélant la création d’un groupe d’actifs numériques au sein de sa division de gestion de patrimoine privé. Le groupe sera chargé de conseiller les clients sur les actifs numériques et de développer des produits d’investissement cryptographiques.