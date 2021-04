Bakkt lance une application de portefeuille numérique pour une adoption accrue de la crypto-monnaie dans le commerce électronique

La plateforme de monnaie numérique Bakkt a annoncé le lancement de son application grand public, l’application Bakkt. L’application fonctionnera comme un portefeuille numérique permettant aux consommateurs de recevoir des récompenses et des loyautés via Bitcoin (BTC).

Selon la firme, l’idée est de rapprocher les consommateurs du marché des devises numériques et d’encourager une plus grande utilisation du Bitcoin.

Lorsque davantage de commerçants acceptent le Bitcoin comme mode de paiement, cela pourrait encourager une plus grande adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies, comme l’ont montré des entreprises comme PayPal et Tesla.

Plus d’avantages pour les clients

Avec l’application Bakkt, les utilisateurs peuvent gérer et accéder aux valeurs stockées de différents actifs numériques sur une seule plate-forme. Bakkt dit que cela rend les choses plus faciles et plus efficaces pour les utilisateurs.

Il permet également aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec Bitcoin, notamment en achetant, en vendant et en convertissant la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire.

Bakkt affirme que la nouvelle application présente plusieurs avantages, notamment une valeur ajoutée pour les principales parties prenantes, une réduction des coûts de paiement et une augmentation des dépenses de consommation. Les utilisateurs peuvent également convertir des cartes-cadeaux, des miles de fidélisation, ainsi que des programmes de fidélité et des récompenses en espèces.

De plus, les entreprises peuvent bénéficier de prix réduits lorsqu’elles vendent des cartes-cadeaux via l’application. Ils peuvent également choisir de recevoir les paiements des clients avec l’application, a déclaré la société.

Bakkt s’associe à d’autres grandes marques

Les clients qui s’inscrivent avec l’application peuvent utiliser Bakkt en rechargeant leur carte Starbucks sur leur appareil iOS.

«Starbucks est fier d’être un partenaire d’innovation de Bakkt», a déclaré Starbucks. La société a ajouté que les équipes Starbucks et Bakkt se sont associées pour développer une expérience de paiement unique et fiable. Starbucks a ajouté que les clients peuvent désormais débloquer la valeur des actifs numériques et les échanger contre des dollars américains. Bakkt s’est également associé à d’autres grandes marques pour l’application Bakkt, notamment Fiserv, Choice Hotels et Best Buy.