Bakkt permettra aux clients d’échanger des ETH sur une plate-forme d’actifs numériques, d’aller au-delà des offres Bitcoin

La plate-forme d’actifs numériques Bakkt Holdings prévoit de permettre à ses clients de négocier Ethereum en plus de Bitcoin.

Le 5 novembre, la plate-forme de cryptographie Bakkt a annoncé qu’elle ajouterait Ethereum sur sa plate-forme, qui dans le passé limitait ses offres aux services Bitcoin.

Dans une déclaration par courrier électronique, le porte-parole de Bakkt a parlé du développement, déclarant: « Nous avons reçu toutes les approbations requises et avons déjà construit la technologie nécessaire pour commencer à offrir Ethereum sur la plate-forme Bakkt. Ces capacités seront disponibles sur la plate-forme Bakkt. plate-forme. dans les prochaines semaines.

Bakkt, qui a été créé en 2018 par International Exchange (la société mère de la Bourse de New York) en tant que dépositaire de crypto-monnaies, n’offre actuellement que des services Bitcoin à ses clients.

La société de cryptographie basée en Géorgie propose un certain nombre de services Bitcoin, notamment des services de trading à terme Bitcoin, une application mobile qui permet aux clients de dépenser leurs bitcoins dans les magasins et les cartes de débit Visa, entre autres.

L’échange d’actifs numériques prévoit désormais de permettre à ses utilisateurs d’acheter, de détenir et de vendre Ethereum directement via son application mobile d’ici la fin de l’année.

Le PDG de Bakkt, Gavin Michael, a également commenté le développement, déclarant :

« Chez Bakkt, offrir aux utilisateurs des opportunités flexibles de profiter de leurs actifs numériques est une considération primordiale, et l’ajout d’Ethereum apporte une crypto-monnaie populaire et croissante à notre liste. »

Les clients pourront acheter, détenir et vendre de l’Ethereum, l’envoyer à leurs contacts via l’application numérique et le dépenser dans les magasins et via la carte de débit, lancée en juin.

Bakkt a également déclaré que les clients institutionnels peuvent choisir d’utiliser l’entrepôt de Bakkt pour la garde d’Ethereum.

L’ajout par Bakkt de la deuxième plus grande crypto-monnaie à son ensemble d’offres, qui incluent déjà le trading de Bitcoin, est une indication de sa croissance rapide.

Vise à transformer les crypto-monnaies en grand public

L’intérêt pour Bitcoin reste élevé, poussé par la récente décision des régulateurs américains de permettre à l’industrie de la cryptographie d’offrir des ETF adossés à Bitcoin.

En conséquence, Mastercard Inc s’est récemment associée à Bakkt pour faciliter l’offre de services de cryptage aux consommateurs.

Tel que rapporté par Blockchain.News le 26 octobre, Mastercard prévoit d’annoncer que l’un des milliers de banques et des millions de commerçants de son réseau de paiement intégrera bientôt la crypto-monnaie dans leurs produits.

Cela inclut les portefeuilles Bitcoin, les cartes de débit et de crédit qui permettent de dépenser des actifs numériques et les programmes de fidélité où les points d’hôtel ou de compagnie aérienne peuvent être convertis en Bitcoin.

Pour ce faire, Mastercard s’est associée à Bakkt, qui sera le fournisseur de services d’entiercement de cryptage.

Le développement devrait étendre considérablement la façon dont les consommateurs américains gagnent et dépensent du Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques. Mastercard gère l’un des principaux réseaux de paiement mondiaux et entretient des relations avec plus de 20 000 institutions financières dans le monde.

Source de l’image : Shutterstock